Steam'de Oyun Onayı 12 İş Gününe Uzadı: Valve Yeni Kurallar Getirdi

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Valve, Steam oyun onayı sürecinde geride kaldığını kabul etti. Normalde 3-5 iş günü süren inceleme 12 iş gününe kadar uzadı. Şirket gecikmeyi azaltmak için yayın öncesi kontrol listesine yeni şartlar ekledi. Onay beklerken bazı bağımsız oyunlar planlanan çıkış tarihini kaçırdı.

Steam İncelemelerindeki 12 İş Günlük Gecikme

Açıklama Steamworks'ün duyurular sayfasında yer aldı. Steamworks geliştiricilerin oyunlarını Steam'e yüklediği ve yönettiği platform anlamına geliyor. Şirket son aylarda mağaza sayfası ve oyun incelemesi başvurularında ciddi bir artış gördü. Valve'a göre gecikmenin önemli kısmı aynı oyunları yeniden incelemekten kaynaklanıyor.

Yeni şartların amacı, oyunların incelemeyi ilk seferde geçmesi. Valve geliştiricilerin uzun beklemeden yakındığının farkında. Şirket inceleme sürecine başka iyileştirmeler de getireceğini söylüyor. Duyuruda Steam'e oyun yükleme ücreti ya da yapay zeka beyanı kuralı için bir değişiklik bulunmuyor.

Steam Yayın Kontrol Listesinin Yeni Şartları

En önemli yeni şart, oyunun incelemeye gitmeden önce Steam'deki Oyna düğmesiyle açılıp en az 5 dakika oynanması. Oynama son 7 gün içinde yapılmış olmalı. Son sürüm 7 günden eskiyse o sürümden sonraki oynama da geçerli. Valve'ın inceleme ekibine bazı oyunlar Steam'de hiç açılmadan geliyor. Bu durumda başlatma ayarları ya da içerik dosyaları eksik kalabiliyor.

Geliştiricilerin DirectX, Visual C++ ve .NET gibi ek paketlerden hangilerini Steam'in kuracağını da belirtmesi gerekiyor. Steam Cloud desteği vaat eden oyunlarda ekipten biri buluta bir kayıt dosyası yazmalı. Başarımlarda eksik ad, simge ya da yinelenen ad gibi hatalar için de yeni kontroller var.

Geliştiriciler daha önce mağazaya yalnızca oynanış görüntüsü yükleyebiliyordu. Ekran görüntüleri artık oynanış, menü, konsept çizim ve ara sahne olarak kategorilere ayrılıyor. Sayfadaki en az 5 görüntünün yine oynanış kategorisinde olması gerekiyor. Bu kategoriler mağazada görüntülerin üzerinde etiket olarak görünecek. Gönderim ekranı da sayfada vaat edilen dil ve çok oyunculu mod gibi özellikleri hatırlatıyor.

Geliştiricilerin Steam Gecikmesi Şikayetleri

Gecikme ilk olarak bağımsız geliştiricilerin paylaşımlarıyla gündeme geldi. ABD'li teknoloji sitesi The Verge'e göre Studio Daimon, Food Devils'ın oyun dosyasını 12 Ekim 2026'da Steam'e gönderdi. Oyun 3 Kasım 2026'da erken erişime çıkacaktı. Onay gelmediği için bu tarihte çıkamadı. Yayıncı 2 Left Thumbs da Wheel Make It'in çıkışını aynı bekleme yüzünden yaklaşık 2 hafta kaçırdı.

Türkçe dil desteği bulunan Wheel Make It 1 Kasım 2026'da Steam'e gelebildi. Cubic Earth'ün geliştiricisi structmira da PC Gamer'a oyunun fragmanının YouTube'da 60 binden fazla izlendiğini söyledi. Oyun 6 binden fazla istek listesine de girmişti. Bekleme uzayınca oyunun Steam topluluk sayfası oyuncu şikayetleriyle dolmaya başladı.

Valve başvuruların neden arttığını açıklamadı. Ekim 2026'daki Steam Next Fest'e 7 binden fazla oyun katılmıştı. Şirket gecikmeyi yapay zekayla üretilmiş oyunlara da bağlamıyor. Food Devils'ın yönetmeni Alfred Kamon ise inceleme kuyruğunun yapay zekayla hazırlanmış düşük kaliteli oyunlarla tıkandığını tahmin ediyor. Kamon'la aynı görüşü 2 Left Thumbs da paylaşıyor.

Türkiye'deki Steam Kullanıcılarına Etkisi

Yeni kurallar Türkiye'deki stüdyolar dahil Steam'e oyun gönderen bütün geliştiricileri kapsıyor. Oyuncu tarafında istek listenizdeki bir oyunun çıkışı Food Devils örneğindeki gibi gecikebilir. Ekran görüntülerindeki yeni etiketlerle görselin oynanış mı ara sahne mi olduğunu mağazada ayırt edebileceksiniz.

Steam, Ocak 2024'ten beri geliştiricilerden yapay zeka kullanımını beyan etmelerini istiyor. Valve'ın inceleme ekibi oyunun içeriğini bu beyanla da karşılaştırıyor. Geliştirici yapay zeka kullandığını beyan ettiyse bunu oyunun mağaza sayfasında görebilirsiniz. Beyan, Bu Oyun Hakkında bölümünün hemen altındaki ayrı kısımda yer alıyor.

Çıkıştan önce oynanamayan bir oyunu ön sipariş verdiyseniz çıkış tarihine kadar istediğiniz zaman iade isteyebilirsiniz. Steam'deki 14 gün ve 2 saat iade kuralını daha önce anlatmıştık.

Editörün Yorumu

Bana göre Valve'ın kontrol listesi doğru soruna dokunuyor. Oyunu Steam'de 5 dakika açmak, ciddi bir stüdyo için zaten sıradan bir adım. Bu adımı atlayan başvurular yeniden incelemeye dönüp kuyruğu uzatıyor. Ama ilk adımda yükü geliştiriciye bırakmak beklemeyi hemen kısaltmayabilir. Şirketin söz verdiği ek iyileştirmeler gelene kadar başka bağımsız oyunların da çıkış tarihini kaçırmasını bekliyorum.