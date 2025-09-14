Yeni Oyun Steam'in Altını Üstüne Getirdi! Çok Satanlar Açıklandı

Milyonlarca oyuncusuyla en popüler dijital oyun mağazası unvanına sahip olan Steam, 2-9 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listeyle birlikte ülkemizdeki oyuncuların favori yapımları netleşti. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar...

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (2-9 Eylül 2025)

İlk sırada Counter-Strike 2 yer alıyor. Oynaması ücretsiz olan bu FPS yapımı 2012’de çıkan CS:GO’nun devamı niteliğinde olup 2023’te oyuncularla buluştu. Birkaç aydır liderliğini koruyor. İkinci sırada ise Hollow Knight: Silksong'u görüyoruz. 7,99 dolara fiyatla eylül ayının başlarında piyasaya sürülen oyun, dikkat çeken bir performans sergileyerek sıralamaya adını yazdırmayı başardı.

Oynaması ücretsiz PUBG: BATTLEGROUNDS üçüncü sırada yer alırken, onu dördüncü sırada NBA 2K26 takip ediyor. Beşinci sırada ise World of Warships, hemen ardından da EA SPORTS FC 26 bulunuyor. Listenin devamında ise Path of Exile 2, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Black Desert ve PEAK olduğunu görüyoruz.

2-9 Eylül tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Fiyat 1 Counter-Strike 2 Oynaması ücretsiz 2 Hollow Knight: Silksong 7,99 dolar 3 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması ücretsiz 4 NBA 2K26 69,99 dolar 5 World of Warships Oynaması ücretsiz 6 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar 7 Path of Exile 2 29,99 dolar 8 Red Dead Redemption 2 59,99 dolar 9 Baldur's Gate 3 34,99 dolar 10 Black Desert 4,99 dolar 11 PEAK 3,99 dolar 12 eFootball Oynaması ücretsiz 13 Warhammer 40,000: Space Marine 2 19,99 dolar 14 Rust 18,99 dolar 15 Kingdom Come: Deliverance 2 31,49 dolar 16 Grand Theft Auto 5 Enhanced 29,99 dolar 17 Battlefield 6 69,99 dolar 18 Dying Light: The Beast 44,99 dolar 19 HELLDIVERS 2 39,99 dolar 20 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar

