Yeni Oyun Steam'in Altını Üstüne Getirdi! Çok Satanlar Açıklandı
Steam, 2-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Peki zirvede hangi oyun yer aldı? İşte paylaşılan sıralama...
Milyonlarca oyuncusuyla en popüler dijital oyun mağazası unvanına sahip olan Steam, 2-9 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listeyle birlikte ülkemizdeki oyuncuların favori yapımları netleşti. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar...
Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (2-9 Eylül 2025)
İlk sırada Counter-Strike 2 yer alıyor. Oynaması ücretsiz olan bu FPS yapımı 2012’de çıkan CS:GO’nun devamı niteliğinde olup 2023’te oyuncularla buluştu. Birkaç aydır liderliğini koruyor. İkinci sırada ise Hollow Knight: Silksong'u görüyoruz. 7,99 dolara fiyatla eylül ayının başlarında piyasaya sürülen oyun, dikkat çeken bir performans sergileyerek sıralamaya adını yazdırmayı başardı.
Oynaması ücretsiz PUBG: BATTLEGROUNDS üçüncü sırada yer alırken, onu dördüncü sırada NBA 2K26 takip ediyor. Beşinci sırada ise World of Warships, hemen ardından da EA SPORTS FC 26 bulunuyor. Listenin devamında ise Path of Exile 2, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Black Desert ve PEAK olduğunu görüyoruz.
2-9 Eylül tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Oyun
|Fiyat
|1
|Counter-Strike 2
|Oynaması ücretsiz
|2
|Hollow Knight: Silksong
|7,99 dolar
|3
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Oynaması ücretsiz
|4
|NBA 2K26
|69,99 dolar
|5
|World of Warships
|Oynaması ücretsiz
|6
|EA SPORTS FC 26
|69,99 dolar
|7
|Path of Exile 2
|29,99 dolar
|8
|Red Dead Redemption 2
|59,99 dolar
|9
|Baldur's Gate 3
|34,99 dolar
|10
|Black Desert
|4,99 dolar
|11
|PEAK
|3,99 dolar
|12
|eFootball
|Oynaması ücretsiz
|13
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|19,99 dolar
|14
|Rust
|18,99 dolar
|15
|Kingdom Come: Deliverance 2
|31,49 dolar
|16
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|29,99 dolar
|17
|Battlefield 6
|69,99 dolar
|18
|Dying Light: The Beast
|44,99 dolar
|19
|HELLDIVERS 2
|39,99 dolar
|20
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.