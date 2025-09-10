Steam'de Üç Farklı Hediye Veriliyor! Hemen Alın

Steam'de kısa süre önce Siyaset Simülatörleri Festivali başladı. Yüzde 90'a varan indirim sunan bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Valve ayrıca Steam'de ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi de dağıtıyor. Peki, bu hediyeleri almak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Steam'de Ücretsiz Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Nasıl Alınır?

Steam'de Siyaset Simülatörleri Festivali temasına uygun olarak "Siyasi Portreler" isimli hareketli avatar, "Onur Ödülü" isimli avatar çerçevesi ve "Güçlü Çağrı" isimli hareketli çıkartma sunuyor. Üç öge de başarılı şekilde tasarlanmış. Bunlara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.

Bu çıkartmalara ve avatara ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bunun için öncelikle Steam'i ziyaret edin ve ardından üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Puan Dükkanı sayfasında yer alan ögelere tıklayarak işlemi onaylayın. Böylece ögeler hesabınıza eklenecektir.

Steam'de İndirime Giren Simülasyon Oyunları

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Beholder yüzde 90 oranında indirime girdi. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun 7,79 dolar (321 TL) yerine 77 sent (31 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun Steam'dek iinceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

Yayıncılığını Kalypso Media'nın üstlendiği Tropico 6 yüzde 65 oranında indirime girdi. 78 Metacritic puanına sahip oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.650 TL) 13,99 dolara (577 TL) düştü. Crusader Kings 3 ise yüzde 50 indirim ile 29,99 dolar (1.238 TL) yerine 14,99 dolara (618 TL) satılıyor.

Brave At Night tarafından geliştirilen Yes, Your Grace yüzde 85 oranında indirime girdi. 2020 yılının mart ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 10,49 dolardan (433 TL) 1,57 dolara (64 TL) düştü. Oyunun Steam inceleme notları "Çok Olumlu" durumda. İndirime giren oyunların bir kısmı şu şekilde: