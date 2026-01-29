Yeni Ön Siparişlere Açılan Oyundan Beklenmedik Rekor!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Böylelikle ülkemizdeki kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği yapımlar gün yüzüne çıktı. Sıralamada birçok türden pek çok oyun göze çarptı. İşte liste!

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (20-27 Ocak 2026)

Geçen hafta Steam'de en çok satan oyunlara baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2'yi görüyoruz. Platformun sahibi Valve tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz bu oyun, her gün milyonlarca kişi tarafından saatlerce oynanıyor ve yüz binlerce yeni kullanıcının kütüphanesine ekleniyor. Bu da onu birinci yapıyor.

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada. 27 dolara sahip bu yapım şu anda yüzde 70 indirimle satın alınabiliyor. Normal fiyatı 89,99 dolar. Görünen o ki düşük fiyat oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Bu dikkat sayesinde ikinciliğe adını yazdırdı.

Yakın zamanda duyurulan ve kısa süre önce ön siparişlere açılan Forza Horizon 6'ysa üçüncü. Daha piyasaya sürülmeden önemli bir başarı sergileyen yapımın ön sipariş fiyatı 48,99 dolar. En iyi yarış oyunları listesine dahil olacak yeni Forza Horizon'un çıkış yaptığında zirveyi zorlaması muhtemel.

Öte yandan Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5 Enhanced, ARC Raiders, PUBG: BATTLEGROUNDS, Scam Line, Forza Horizon 5, World of Warships ve Rust da Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralamasında öne çıkıyor.