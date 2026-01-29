Yeni Ön Siparişlere Açılan Oyundan Beklenmedik Rekor!

Steam, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı?İ İşte en popüler oyunlar!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat
· 2 dk okuma süresi

⚡ Önemli Bilgiler

  • 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar açıklandı.
  • Counter-Strike 2 birinci sıraya adını yazdırdı.
  • EA SPORTS FC 26 ise ikinciyken, henüz ön sipariş sürecinde olan Forza Horizon 6 üçüncü.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Böylelikle ülkemizdeki kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği yapımlar gün yüzüne çıktı. Sıralamada birçok türden pek çok oyun göze çarptı. İşte liste!

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (20-27 Ocak 2026)

Geçen hafta Steam'de en çok satan oyunlara baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2'yi görüyoruz. Platformun sahibi Valve tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz bu oyun, her gün milyonlarca kişi tarafından saatlerce oynanıyor ve yüz binlerce yeni kullanıcının kütüphanesine ekleniyor. Bu da onu birinci yapıyor.

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26 ise ikinci sırada. 27 dolara sahip bu yapım şu anda yüzde 70 indirimle satın alınabiliyor. Normal fiyatı 89,99 dolar. Görünen o ki düşük fiyat oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Bu dikkat sayesinde ikinciliğe adını yazdırdı.

Yakın zamanda duyurulan ve kısa süre önce ön siparişlere açılan Forza Horizon 6'ysa üçüncü. Daha piyasaya sürülmeden önemli bir başarı sergileyen yapımın ön sipariş fiyatı 48,99 dolar. En iyi yarış oyunları listesine dahil olacak yeni Forza Horizon'un çıkış yaptığında zirveyi zorlaması muhtemel.

Öte yandan Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5 Enhanced, ARC Raiders, PUBG: BATTLEGROUNDS, Scam Line, Forza Horizon 5, World of Warships ve Rust da Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralamasında öne çıkıyor. 

Sıra Oyun Fiyat
1 Counter-Strike 2 Oynaması ücretsiz
2 EA SPORTS FC 26 27 dolar
3 Forza Horizon 6 48,99 dolar
4 Red Dead Redemption 2 14,99 dolar
5 Grand Theft Auto 5 Enhanced 14,99 dolar
6 ARC Raiders 39,99 dolar
7 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması ücretsiz
8 Scam Line 2,99 dolar
9 Forza Horizon 5 16,39 dolar
10 World of Warships Oynaması ücretsiz
11 Rust 18,99 dolar
12 Kingdom Come: Deliverance II 44,99 dolar
13 Quarantine Zone: The Last Check 9,99 dolar
14 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar
15 Dota 2 Oynaması ücretsiz
16 Black Desert 4,99 dolar
17 Torchlight: Infinite Oynaması ücretsiz
18 Football Manager 26 49,99 dolar
19 Resident Evil Requiem 52,49 dolar
20 No Rest for the Wicked 11,99 dolar

Sevilen Ücretsiz Oyun Steam'den Kaldırılıyor! Almak İçin Acele Edin
OYUN

Sevilen Ücretsiz Oyun Steam'den Kaldırılıyor! Almak İçin Acele Edin

Arkadaşlarla oynanabilen Puppet Master: The Game'in Steam'den kaldırılacağı açıklandı. Oyunu oynamak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. İşte detaylar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER