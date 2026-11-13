FPS'ten Stratejiye: 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Steam'de üç oyun geçici olarak ücretsiz hâle getirildi. Yeni başlayan fırsat kapsamında farklı türlerde yapımlar denemek isteyen oyunculara 16 Kasım akşamına kadar süre tanındı. Kampanyanın süresi tüm oyunlar için aynı. Ücretsiz oyun kampanyası sona ermeden bunları denemek isteyenlerin belirtilen tarihe kadar harekete geçmesi gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

Deep Rock Galactic: Rogue Core

Company of Heroes 3

Steam'de ücretsiz hâle gelen oyunlardan IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad ve Company of Heroes 3, savaş oyunları sevenlere hitap ederken Deep Rock Galactic: Rogue Core aksiyon ve co-op oynanış sunanların ilgisini çekecek yapım olarak öne çıkıyor.

Üç oyuna da ücretsiz erişim 16 Kasım saat 21.00'e kadar devam edecek. Fakat bu fırsat, size ilgili oyunlara kalıcı olarak ücretsiz sahip olma fırsatı sunmuyor. Sadece belirlenen süre boyunca ücretsiz oynanabiliyorlar. Dolayısıyla oyunları Steam kütüphanesine ekleyerek kalıcı olarak sahip olmayı denemeyin. Kampanya sona erdiğinde ücretsiz erişim de bitecek.

Steam'de Geçici Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Bilgisayarınızdan Steam istemcisini açın. Ücretsiz oynamak istediğiniz oyunun mağaza sayfasına girin. "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Unutmayın, bu kampanyadan mobil uygulama üzerinden yararlanılamıyor. Oyunlara erişmek için bilgisayar kullanmanız şart. Ayrıca oyunları Steam kütüphanenize kalıcı olarak eklemeniz mümkün değil. Ücretsiz erişim kampanyası sadece fırsat devam ederken geçerli. Dolayısıyla oyunların sonradan da oynanabileceği düşünülerek hareket edilmemeli.

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad Nasıl Bir Oyun?

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor. Uçak kullanmayı sevenlere hitap eden yapım, hava muharebelerini oldukça ayrıntılı şekilde sunuyor. Sadece düşman uçaklarının peşine düşüp onları vurmaya çalışmıyoruz. Görevlerimiz var, kullandığımız uçakların da bir sınırı bulunuyor. Ayrıca hayatta kalmak için doğru kararlar vermemiz önemli.

Oyunun odak noktasında Stalingrad Muharebesi var. Alman ve Sovyet hava kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği bu dönemde avcı uçaklarıyla hava üstünlüğü sağlamaya çalışabiliyoruz. Bunun yanında bombardıman ve kara taarruz görevleri de mevcut. Uçakla düşman konvoylarına, tanklara, topçu mevzilerine ve trenlere saldırılabiliyor. Görev türü değiştikçe uçuş sırasında dikkat edilmesi gerekenler de değişiyor.

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

Windows 10/11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5/i7 3+ GHz

Intel Core i5/i7 3+ GHz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: 4 GB VRAM veya üzeri

4 GB VRAM veya üzeri DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 95 GB kullanılabilir alan

Deep Rock Galactic: Rogue Core Nasıl Bir Oyun?

Deep Rock Galactic: Rogue Core, dört kişilik FPS oyunları arasında. Maden tesislerine gönderilen kurtarıcıları kontrol ediyorsunuz. Her göreve temel ekipmanlarla başlıyorsunuz. Mağaralarda ilerledikçe de silah, yetenek ve dahasını elde ediyorsunuz. Karşılaşılan seçenekler rastgele. Bu nedenle her seferde farklı bir karakter geliştirmek gerekiyor. Görevlerde zaman sınırı da var. Mağarada kaldığınız süre uzadıkça düşman saldırıları daha da artıyor.

Deep Rock Galactic: Rogue Core'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Core i5 7. nesil veya AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5 7. nesil veya AMD Ryzen 5 1500X RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon 290

NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon 290 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Company of Heroes 3 Nasıl Bir Oyun?

Company of Heroes 3, başka bir savaş oyunu. Kuzey Afrika'nın çöllerinden İtalya'nın dağlık bölgelerine uzanan savaş alanlarında ordumuzu yönetiyoruz ve düşman mevzilerini ele geçirmeye çalışıyoruz. Oyunda birçok uluslararası birliklerden oluşan farklı ordular mevcut. Neyi tercih ettiğimize göre askerler ve araçlar da değişiklik gösteriyor.

Company of Heroes 3'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i5 6. nesil veya 3 GHz hızında 4 çekirdekli AMD Ryzen masaüstü işlemci ya da eş değeri

Intel i5 6. nesil veya 3 GHz hızında 4 çekirdekli AMD Ryzen masaüstü işlemci ya da eş değeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R9 370 ya da eş değeri

NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon R9 370 ya da eş değeri DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Steam'deki bu tür kampanyalar, normalde satın almayı düşünmediğiniz oyunları denemek için bence iyi bir fırsat. Özellikle farklı türlere şans vermek isteyenlerin listede yer alan yapımlara göz atmasında fayda var. Sadece bir oyuna ilgi duyuyor olsanız bile kampanya bitmeden değerlendirmek mantıklı.