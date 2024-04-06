Deep Rock Galactic: Rogue Core ile başka bir FPS tecrübesi sizi bekliyor. Deep Rock Galactic: Rogue Core indirin ve bu maceraya hemen başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ghost Ship Games tarafından geliştirilen ve Ghost Ship Publishing tarafından yayınlanan Deep Rock Galactic: Rogue Core aksiyon roguelite türünde bir FPS oyunudur. Deep Rock Galactic’in büyük başarısından sonra yapımcı ekip pek çok farklı oyunla bu evreni geliştirmeyi düşünüyor. Bunlardan biri de Deep Rock Galactic: Rogue Core olacak.

Cücelerle uzayda madencilik yapıp çeşitli görevler alarak yaratıklarla savaştığımız bu oyunda artık roguelite mekanikleri de bulunacak. Orijinal oyundan farklı olarak bu oyunun en dikkat çekici ve farklı özelliği roguelite mekanikleri bulundurmasıdır. Bunun haricinde alışılmış Deep Rock Galactic oynanışını bulunduruyor. Eğer aksiyon roguelike oyunlarından hoşlanıyor bu seriye de ilgi duyuyorsanız Deep Rock Galactic: Rogue Core’a muhakkak bir göz atmalısınız.

Deep Rock Galactic: Rogue Core İndir

Hemen Deep Rock Galactic: Rogue Core indirin ve cücelerle dolu bu evrende kendi roguelite maceranızı yaşayın.

Deep Rock Galactic: Rogue Core Sistem Gereksinimleri