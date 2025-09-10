Borderlands 4'ün Dosya Boyutu Ortaya Çıktı! Kaç GB Olacak?

En çok beklenen oyunlardan biri olan Borderlands 4'ün dosya boyutu belli oldu. Borderlands serisinin yeni oyununun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümü, PC sürümünden daha düşük bir dosya boyutu ile gelecek. Peki, bilgisayarda ve konsollarda oyunu indirmek için kaç GB boş alana ihtiyaç duyulacak?

Borderlands 4 Kaç GB Olacak?

Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 4 PlayStation 5'te 28.1 GB, Xbox Series X/S'te ise 29,5 GB dosya boyutuna sahip olacak. Dolayısıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te muhtemelen Borderlands 4'ü yükleyebilmek için başka bir oyunu silmenize gerek kalmayacak.

PC sürümünde ise çok daha yüksek bir dosya boyutu göreceğiz. Oyunun bilgisayara indirilebilmesi için 65 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Borderlands 4'ün Fragmanı

Borderlands 4'ün Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Steam'de Borderlands 4'ün standart sürümü 69,99 dolar (2.889 TL), Deluxe sürümü 99,99 dolar (4.128 TL), Super Deluxe sürümü ise 129,99 dolara (5.366 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Xbox, PlayStation ve Epic Games mağazalarında ise standart sürüm 2.900 TL, Deluxe sürümü 3.600 TL, Super Deluxe sürümü ise 4.680 TL fiyata satılıyor.

Borderlands 4 Nasıl Bir Oyun?

Looter shooter türündeki oyunda baskıcı Timekeeper'dan kurtulmaya çalışırken aynı zamanda karşımıza çıkan tehlikeli düşmanları yok etmeye çalışacağız. Oyunda acımasız haydutlar, mekanik canavarlar ve vahşi yaratıkları bulunacak.

Tek oyunculu modun yanı sıra co-op özelliğini de içerecek Borderlands 4, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alacak. Co-op özelliği dört kişiye kadar destekleyecek. Bu da oyunu çok daha eğlenceli hâle getirecek.

Borderlands 4 Çıkış Tarihi

Borderlands 4 oyunu 12 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games Store üzerinden ön sipariş verilebiliyor.