Steam'e 9 Yeni Ücretsiz Oyun Eklendi! Korku, Macera ve Dahası

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam'in mağazası, dokuz yeni ücretsiz oyun ile birlikte çok daha ilgi çekici hâle geldi. PC oyuncularına özel oyunlar geliştirilen bağımsız geliştiricilerin genellikle ilk duraklarından biri olan bu platformdaki yeni oynaması ücretsiz oyunları mutlaka denemek gerekiyor.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Geldi?

Paperback Wastelanders Channel 4 Midnight Abyss Manager Idle Maloomify the Ocean ACE: Alice Card Episode Melon Man Anesthesia Delivery & Beyond

Steam'e yeni eklenen bedava oyunlar arasında Paperback, Wastelanders, Channel 4 Midnight, Abyss Manager Idle, Maloomify the Ocean, ACE: Alice Card Episode, Melon Man, Anesthesia ve Delivery & Beyond yer alıyor. Tür açısından oldukça geniş bir yelpaze sunuyorlar. Basit oyunlardan gerilim seviyesi sürekli katlanarak artan oyunlara kadar herkesin oynayabileceği etkileyici oyunlar bulunuyor.

El çizimi karakterlerle birlikte piksel grafikli oyunlar arasında yer alan Wastelanders, hikaye odaklı kart oyunu olarak öne çıkıyor. ACE: Alice Card Episode ise tıpkı Wastelanders gibi temelde bir kart oyunu ancak ondan farklı olarak strateji çok daha ön planda yer alıyor.

Korku oyunları sevenlerin oynayabileceği bedava oyunlardan biri olan Paperback, bulmacaları çözerek ilerlemeye çalıştığınız bir oyunken Channel 4 Midnight ise retro görsellere sahip. Oyun yaklaşık olarak 20 dakikalık bir oynanış sunuyor. Yani tek bir oturuşta oyunu bitirebiliyorsunuz. O bittikten sonra eğer daha fazla korku oyunu oynamak isterseniz bir diğer ürkütücü bedava oyun Anesthesia'ya geçebilirsiniz. Bu oyun da hastanede geçiyor. Üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanıyor.

Bulmaca ve platform türünü sevenler, su altında geçen Maloomify the Ocean'ı deneyebilir. Bu oyun, bölüm düzenleme özelliği ile birlikte geliyor. Her oyuncu, kendi bölümünü tasarlayıp oynama imkânına sahip. Oyunu oynar ve beğenirseniz başka bir platform oyunu olan Melon Man'i de yükleyebilirsiniz. Bu iki boyutlu oyun da oldukça eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor.

Yaklaşık iki saat gibi kısa bir süre içinde bitirebileceğiniz kule savunma oyunu arıyorsanız Abyss Manager Idle, Co-op oynanışa sahip bir oyun arıyorsanız Delivery & Beyond'ı oynamayı düşünebilirsiniz. İkinci oyun, teslimat yaparak keyifli zaman geçirmenize olanak tanıyor.