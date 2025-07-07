1000 TL'lik Dev İndirim: Çok Sevilen Anime Oyunu Aşırı Ucuzladı

Anime oyunu oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Saatlerce keyifli zaman geçirilmesine yardım eden Steins Gate'i şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, Steins Gate kampanya kapsamında kaç TL oldu?

Steins Gate'in Fiyatı Düştü

Steam'de Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Steins Gate de bulunuyor. Yüzde 90 oranında indirime giren oyunun fiyatı 29,99 dolardan (1.199 TL) 2,99 dolara (119 TL) düştü.

Yaz İndirimi kampanyası 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. En iyi anime oyunları arasında yer alan Steins Gate, Mages tarafından geliştirildi. Bilim kurgu temalı görsel roman oyunu bir grup gencin hikâyesini anlatıyor.

Zamanda yolculuk sistemine sahip oyunda anime tarzı bir görsellik bulunuyor. Oyunda ayrıca yapılan seçimlere bağlı olarak birden fazla farklı sona ulaşılabiliyor. Sürükleyici hikâyesiyle öne çıkan oyunu satın almak istiyorsanız Steins Gate'in sistem gereksinimleri şu şekilde:

Steins Gate Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows7/8.1/10

Windows7/8.1/10 İşlemci: Intel Core i3

Intel Core i3 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel HD Graphics serisi

Intel HD Graphics serisi DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Steins Gate Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows7/8.1/10 (64 bit)

Windows7/8.1/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 1 GB veya üzeri VRAM'li ekran kartı

1 GB veya üzeri VRAM'li ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

Steins Gate Nasıl Bir Oyun?