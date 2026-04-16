TCL'den Dev Bataryalı Android Tablet! 120Hz Ekran ve Dahası

TCL, Tab A1 Plus'ı satışa sundu. Bununla birlikte Tab A1 Plus'ın tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

TCL Tab A1 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,2 inç

12,2 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2.4K

2.4K Ekran Parlaklığı: 450 nit, Sunlight Display modunda 550 nit

450 nit, Sunlight Display modunda 550 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 20W

20W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

TCL Tab A1 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler?

Tab A1 Plus'ın ekranı 12,2 inç büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 2.4K çözünürlük sunuyor. LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın bir şekilde gösterdiğini belirtelim. Cihaz, normalde 450 nit parlaklık sunuyor ancak Sunlight Display modunda bu değer, 550 nite kadar ulaşıyor.

550 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezinirken bile bu net şekilde hissediliyor.

TCL Tab A1 Plus'ın İşlemcisi Nasıl?

TCL markasının yeni tabletinde Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Dolayısıyla bu işlemci, donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha iyi bir verimlilikle ile çalışıyor hem de daha yüksek hız sunuyor. İşlemcinin 2.2 GHz hızındaki iki çekirdeği oyun gibi ağır işlerde, 1.95 GHz hızındaki altı çekirdeği ise video izleme gibi işlerde devreye giriyor. Bu işlemci daha önce vivo Y39, vivo Y31 ve POCO M7 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

TCL Tab A1 Plus'ın Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi işlemler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. TCL markasının diğer modeli Tab 8 Nxtpaper 5G'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

TCL Tab A1 Plus'ın Bataryası Kaç mAh?

Tab A1 Plus, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Tablet bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca 20W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştıram yapmak gerekirse Tab 8 Nxtpaper 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

TCL Tab A1 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen TCL Tab A1 Plus, 17 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yalnızca uzay mavisi renk seçeneğine sahip olan tablet 542 gram ağırlığında ve 6,70 mm kalınlığında. Tabletin arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunuyor. Bu modülün üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor.

Editörün Yorumu

TCL Tab A1 Plus'ın bütçe dostu Android tabletler arasında iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Özellikle yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 60Hz yenileme hızına sahip mobil cihazdan 120Hz yenileme hızına sahip mobil cihaza geçildiğinde aradaki farklı belirgin şekilde hissediliyor.

Benim için bir tablette yenileme hızının yanı sıra batarya kapasitesi de çok önemli çünkü pil ömrü, tablet deneyimini doğrudan etkiliyor. Bu arada tabletin hem günlük kullanım hem de donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim.