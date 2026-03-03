Tecno, Yapay Zeka Destekli Tablet Tanıttı! 90Hz Ekran ve Dahası

Tecno, MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2026'da en yeni cihazlarını tanıttı. Tecno OneLeap ekosistemin bir parçası olarak sunulan Megapad 2, özellikle yapay zeka tarafında oldukça etkileyici bir özellik yelpazesi sağlıyor. Günlük kullanımlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkan tablet, markanın yavaş yavaş aşina olmaya başladığımız tasarımını yansıtıyor.

Tecno Megapad 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 11 inç

11 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.5K

2.5K Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Yapay Zeka Çeviri: 140'tan fazla dil desteği ile gerçek zamanlı çeviri

140'tan fazla dil desteği ile gerçek zamanlı çeviri Yapay Zeka Metin Araçları: Belge özetleme, metin profesyonelleştirme ve e-posta düzenleme desteği

Tecno Megapad 2 Nasıl Bir Ekrana Sahip?

Tecno FreeHear 2 ve Tecno Watch GT 1S ile birlikte tanıtılan Tecno Megapad 2, 11 inç ekran büyüklüğüne sahip. 2.5K çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ile birlikte geliyor. Ayrıca TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip olan cihaz, ekrandan gelen zararlı mavi ışığı azaltarak göz sağlığını koruyor. Böylece günün büyük bir kısmını ekran karşısına geçiren kişiler, bu durumdan daha az etkileniyor.

Tecno Megapad 2'de Hangi Yapay Zeka Özellikleri Var?

Tablet özellikle yapay zeka odaklı özellikler ile ön plana çıkıyor. Cihaz gerek bire bir yapılan sesli görüşmeler gerek iş amaçlı görüntülü toplantılar için gerçek zamanlı çeviri özelliğinden yararlanma imkânı tanıyor. 140'tan fazla dili desteklemesi sayesinde yabancı dil bariyeri neredeyse tamamen ortadan kalkıyor.

Bu geniş özellik yelpazesinden yararlanabileceğimiz bir diğer nokta, araştırma sürecinde görülüyor. Sizi sayfalarca PDF okumak zorunda bırakmayan cihaz, belgeleri kısa süre içinde özetleyerek size direk okuyabileceğiniz bir metin veriyor. Öte yandan kendi yazdığınız yazıları da daha profesyonel hâle getirmenize yardımcı oluyor. Özellikle resmi e-postalar gönderirken zorlanan kişilere önemli katkısı dokunacağı söylenebilir.

Tecno Megapad 2, OneLeap Ekosistemi ile Neler Sunuyor?

Tecno OneLeap özellikle aynı anda birden fazla cihaz kullanan, sık sık cihazlar arasında geçiş yapan kişilere yardımcı olmak için geliştirildi. Desteklenen tüm cihazları birbirine bağlayan bu sistem, Tecno'nun yeni tanıttığı tablette de esnek çalışma imkânı tanıyor. Yazı ve dosyaları anında paylaşabiliyor, telefonuna kopyalanan bir şeyi doğrudan tabletinize gönderebiliyorsunuz.

Bu sistem ayrıca ekran konusunda da önemli bir avantaj sunuyor. Bir telefona dizüstü bilgisayara saniyeler içinde yansıtabilirken tableti de aynı şekilde bilgisayarınıza yansıtarak geniş ekranda tablet kullanmanın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Özellikle de YouTube ve benzeri platformlarda bir şeyler izlerken çok faydalı olabiliyor.

Tecno Megapad 2, Türkiye'de Satılacak mı?

Tecno'nun şu an pek çok tablet modeli Türkiye'de satılıyor. Buna 10 bin 924 TL gibi ortalama fiyatla satılan Megapad SE örnek olarak verilebilir. Bu ve diğer modelleri göz önünde bulundurarak yeni cihazın da satışa sunulduktan bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulacağı söylenebilir.

Editörün Yorumu

Tecno Megapad 2'nin özelliklerine baktığımda daha çok verimlilik odaklı bir cihaz görüyorum. Tablet, yapay zekayı merkezine alarak özellikle ofis ortamında çalışanların işini hafifletmeye yardımcı oluyor. Bu da verimliliğin artmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla cihazın daha çok söz konusu kitle tarafından tercih edilme ihtimalini oldukça yüksek buluyorum.