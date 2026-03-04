Tecno'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon! Yapay Zeka Asistanı ve Dahası

Tecno, yeni bir akıllı telefon tanıttı. Pop X olarak adlandırılan cihazın bütün özellikleri, fiyatı ve tasarımı netlik kazandı. Yüksek yenileme hızına sahip olan cihaz, bütçe dostu olarak nitelendirilebilecek bir fiyat etiketi taşıyor. Giriş seviyesinde konumlanan telefon, özellikle de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Tecno Pop X'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Ekran: 6,75 inç LCD, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6,75 inç LCD, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı Bellek (RAM): 4 GB LPDDR4x

4 GB LPDDR4x Depolama: 64 GB eMMC (microSD kart desteği mevcut)

64 GB eMMC (microSD kart desteği mevcut) Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh kapasite

5.000 mAh kapasite Şarj: 15W hızlı şarj desteği

15W hızlı şarj desteği Dayanıklılık: IP64 sertifikası (Toza ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

IP64 sertifikası (Toza ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı) İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HiOS

Android 15 tabanlı HiOS Yapay Zeka: Ella AI asistanı (Görsel düzenleme, çeviri, nesne tanımlama, ses kaydı özetleme)

Tecno Pop X'in İşlemcisi Nasıl?

Tecno Pop X, Unisoc T7250 işlemcisinden güç alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Güçlü bir işlemci olmadığı için çok gelişmiş grafiklere sahip oyunları oynatamaz ancak Candy Crush Saga olsun, Temple Run olsun, bu tür basit mobil oyunlar için yeterli performans sağlıyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde tanıtılan Tecno Camon 50 Ultra'da MediaTek Dimensity 7400 Ultimate'in tercih edildiğini belirtelim.

Tecno Pop X'in Ekranı Neler Sunuyor?

Tecno Pop X, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu yüksek yenileme hızı sayesinde gerek menüler gerek uygulamalar arasında geçiş yaparken akıcı bir ekran deneyimine sahip oluyorsunuz. Bu da günlük kullanımda genel olarak daha iyi bir hissiyat elde etmenizi mümkün kılıyor.

Tecno Pop X'in RAM ve Depolama Alanı Kaç GB?

Telefon, 4 GB LPDDR4x RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB eMMC (büyük bir olasılıkla düşük maliyetli olması ve daha az güç tüketmesi gibi nedenlerle tercih edilmiş) seçeneği mevcut. Ayrıca microSD desteği de mevcut. Telefonu çok yoğun bir şekilde kullanan kişilerden değilseniz beklentilerinizi karşılayabilir. Yüksek kaynağa ihtiyaç duyan uygulamalar kullanmayı beklememekte fayda var.

Tecno Pop X'in Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arkasında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ve çift LED flaş mevcut. Ön yüzeyde ise kullanıcıları 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera karşılıyor. Gündüz çekimlerinde, özellikle de iyi aydınlatılan ve net bir görüş imkânı sunan ortamlarda yardımcı olabilir. Öte yandan basit görüntülü görüşmelere de olanak tanıyacaktır.

Tecno Pop X'in kaç mAh Batarya Kapasitesi Var?

Cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Ayrıca 15W hızlı şarj desteği sunuyor. Giriş segment telefon olmasına rağmen batarya kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Günlük kullanımda şarjı uzun bir süre bitmeyecektir. Böylece sık sık telefonu şarj etme gibi gereksiniminiz olmayacaktır.

Tecno Pop X, Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP64 sertifikası ile birlikte geliyor. Bilmeyenler için buradaki ilk rakam (en yüksek değer), toza karşı dayanıklılığı ifade ediyor. Diğeri ise suya karşı dayanıklılığı ifade etmek için kullanılıyor ancak ilk değerden farklı olarak bunun düşük kaldığını belirtmek gerekiyor. Gün içindeki su sıçraması gibi kazalar hakkında endişenlenmenize gerek yok fakat onu sıcak veya basınçlı suya maruz bırakmaktan kaçınmak gerekir.

Tecno Pop X'te Yapay Zeka Asistanı Var mı?

Android 15 tabanlı HiOS ile birlikte gelen Tecno Pop X, Tecno'nun Ella AI isimli yapay zeka asistanı ile birlikte geliyor. Görsel düzenlemeden çeviri yapmaya, ekrandaki bir nesnenin ne olduğunu bulmaktan sees kaydını özetlemeye kadar pek çok amaçla kullanılabiliyor.

Tecno Pop X, Türkiye'de Satılacak mı?

Tecno'nun şu anda pek çok akıllı telefonu Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak Pop X'in çok yakın bir zamanda olmasa da ileride Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor. Yine de konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir resmî açıklamada bulunulmadı. Dolayısıyla şu anki aşamada buna kesin gibi bakmamakta fayda var.

Tecno Pop X'in Fiyatı Ne Kadar?

Tecno Pop X için 93 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 88 TL'ye denk geliyor. Ne var ki Türkiye'ye gelmesi hâlinde mevcut vergilerle birlikte elbette bu fiyata satılması söz konusu olmayacak. Kültür Bakanlığı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV gibi ek vergileri göz önünde bulundurduğumuzda cihazın fiyatı en az 7 bin 784 TL'yi bulabilir ki bunun da giriş segmentindeki bir telefon için ortalama fiyat olduğu söylenebilir. Bu arada konuya ilişkin henüz resmî açıklama olmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

Uygun fiyatlı Tecno Pop X'in giriş segment telefonlar arasında ideal seçeneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle de oyun oynama gibi alışkanlığınız yok ve sosyal medyada gezinmek gibi amaçlarla kullanabileceğiniz bir cihaz arayanlar için uygun olabilir. Öte yandan yapay zeka desteği sayesinde de kullanımı epey kolay bir cihaz. Telefonlarla arası pek iyi olmayanlar bile zorlanmayacaktır.