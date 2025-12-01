Çok Ucuz Projeksiyon Cihazı Tanıtıldı! Özellikleri Şaşırttı

Bütçe dostu projeksiyon cihazlarının arasına yeni bir model daha katıldı. TecSox, AURA isimli yeni projeksiyon cihazını tanıttı. Bu tanıtımla beraber AURA'nın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan projeksiyon cihazı, boyutu nedeniyle çok rahat taşıanbiliyor.

TecSox AURA Özellikleri

Çözünürlük: 720 x 1280 piksel

720 x 1280 piksel Parlaklık: 200 ANSI Lümen

200 ANSI Lümen İşletim Sistemi: Android 12.0 AOSP

Android 12.0 AOSP Bağlantı: Çift bant Wi-Fi 6 (2.4G / 5G)

Çift bant Wi-Fi 6 (2.4G / 5G) Bluetooth: 5.1

5.1 Lamba Ömrü: 30.000 saat

30.000 saat RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 8 GB

Küçük boyutuyla öne çıkan TecSox AURA masa, duvar ve tavan gibi yüzeylere yerleştirilebiliyor. 720 x 1280 piksel çözünürlükte görüntü sunan cihaz, 4K desteğine de sahip. Dolayısıyla bu projeksiyon cihazı 4K çözünürlüğündeki videoları 720p'ye yeniden boyutlandırarak yansıtabiliyor.

300 ANSI Lümen parlaklığa sahip olan projeksiyon cihazının lamba ömrünün ise 30.000 saat olduğu açıklandı. Projeksiyon cihazı Android 12.0 AOSP işletim sistemi ile birlikte gelen cihaz bu sayede Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hotstar ve YouTube gibi popüler uygulamaları destekliyor.

TecSox AURA'da otomatik engel algılama, otomatik ekran hizalama ve anında otomatik odaklama özellikleri bulunuyor. Kullanıcılar, bu özellikler sayesinde projeksiyon cihazını zahmetsiz bir şekilde kullanmaya başlayabiliyor. Böylece zamandan tasarruf edilerek daha iyi bir deneyim elde ediliyor.

Bluetooth 5.1 ve çift bant Wi-Fi 6 teknolojilerini destekelyen projeskiyon cihazında 3,5 mm ses jakı, USB ve HDMI portları bulunuyor. Ayrıca kablosuz ekran yansıtma özelliği sayesinde Android ve iOS cihazlardan video, fotoğraf, sunum ve oyunlar projeksiyon cihazına aktarılabiliyor.

TecSox AURA Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan TecSox AURA için 6.999 rupi (3.318 TL) fiyat etiketi belirlendi. Gün içerisinde kolayca taşınabilen ve çok pratik bir şekilde kullanılabilen projeksiyon cihazının yalnızca beyaz renk seçeneği mevcut. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.