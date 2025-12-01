Çok Ucuz Projeksiyon Cihazı Tanıtıldı! Özellikleri Şaşırttı
TecSox AURA'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, bütçe dostu projeksiyon cihazı neler sunuyor? İşte şık tasarıma sahip cihaza dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- TecSox AURA için 6.999 rupi (3.318 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Projeksiyon cihazı 720 x 1280 piksel çözünürlükte görüntü sunuyor.
- Cihazda 3,5 mm ses jakı, USB ve HDMI portları bulunuyor.
Bütçe dostu projeksiyon cihazlarının arasına yeni bir model daha katıldı. TecSox, AURA isimli yeni projeksiyon cihazını tanıttı. Bu tanıtımla beraber AURA'nın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan projeksiyon cihazı, boyutu nedeniyle çok rahat taşıanbiliyor.
TecSox AURA Özellikleri
- Çözünürlük: 720 x 1280 piksel
- Parlaklık: 200 ANSI Lümen
- İşletim Sistemi: Android 12.0 AOSP
- Bağlantı: Çift bant Wi-Fi 6 (2.4G / 5G)
- Bluetooth: 5.1
- Lamba Ömrü: 30.000 saat
- RAM: 1 GB
- Depolama: 8 GB
Küçük boyutuyla öne çıkan TecSox AURA masa, duvar ve tavan gibi yüzeylere yerleştirilebiliyor. 720 x 1280 piksel çözünürlükte görüntü sunan cihaz, 4K desteğine de sahip. Dolayısıyla bu projeksiyon cihazı 4K çözünürlüğündeki videoları 720p'ye yeniden boyutlandırarak yansıtabiliyor.
300 ANSI Lümen parlaklığa sahip olan projeksiyon cihazının lamba ömrünün ise 30.000 saat olduğu açıklandı. Projeksiyon cihazı Android 12.0 AOSP işletim sistemi ile birlikte gelen cihaz bu sayede Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hotstar ve YouTube gibi popüler uygulamaları destekliyor.
TecSox AURA'da otomatik engel algılama, otomatik ekran hizalama ve anında otomatik odaklama özellikleri bulunuyor. Kullanıcılar, bu özellikler sayesinde projeksiyon cihazını zahmetsiz bir şekilde kullanmaya başlayabiliyor. Böylece zamandan tasarruf edilerek daha iyi bir deneyim elde ediliyor.
Bluetooth 5.1 ve çift bant Wi-Fi 6 teknolojilerini destekelyen projeskiyon cihazında 3,5 mm ses jakı, USB ve HDMI portları bulunuyor. Ayrıca kablosuz ekran yansıtma özelliği sayesinde Android ve iOS cihazlardan video, fotoğraf, sunum ve oyunlar projeksiyon cihazına aktarılabiliyor.
Realme'den Ucuz Tablet Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası
Realme Pad 3'ün RAM, depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Peki, bütçe dostu Android tablet neler sunacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
TecSox AURA Fiyatı
Çok şık bir tasarıma sahip olan TecSox AURA için 6.999 rupi (3.318 TL) fiyat etiketi belirlendi. Gün içerisinde kolayca taşınabilen ve çok pratik bir şekilde kullanılabilen projeksiyon cihazının yalnızca beyaz renk seçeneği mevcut. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.