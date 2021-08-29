Google, Tehlikeli Kripto Para Uygulamalarını Mağazadan Kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, tehlikeli kripto para uygulamalarını Play Store isimli Android uygulama mağazası üzerinden kaldırdı. Mağazadan kaldırılan uygulamalar, akıllı telefonunuzda yüklüyse hemen silmelisiniz.

Play Store'dan Kaldırılan Tehlikeli Kripto Para Uygulamaları

BitFunds - Crypto Cloud Mining

Bitcoin Miner - Cloud Mining

Bitcoin (BTC) - Pool Mining Cloud Wallet

Crypto Holic - Bitcoin Cloud Mining

Daily Bitcoin Rewards - Cloud Based Mining System

Bitcoin 2021

MineBit Pro - Crypto Cloud Mining & btc miner

Ethereum (ETH) - Pool Mining Cloud

Kripto para madenciliği, özellikle son zamanlarda hemen hemen herkesin ilgisini çekiyor. Bilgisayar korsanlarının kullanıcıları kandırmak için son zamanların trendi olan kripto para madenciliğini kullandığı ortaya çıktı.

Play Store isimli Android uygulama mağazasında dışarıdan normal kripto para uygulaması olarak görünen uygulamaların olduğu gün yüzüne çıktı. Güvenlik firması Trend Micro, gerçekleştirdiği analiz sonucunda mağazadaki 8 uygulamanın kullanıcıları kandırarak reklam izlettirdiğini ve kullanıcılara karşılığında hiçbir şey vermeden aylık ortalama 15 dolara abonelik aldırdığını ortaya çıkardı.

Trend Micro, analizin sonuçlarını Google'a bildirdi. Google, bunun üzerine söz konusu tehlikeli uygulamaları resmi uygulama mağazasından kaldırdı. Kaldırılan uygulamaların BitFunds - Crypto Cloud Mining, Bitcoin Miner - Cloud Mining, Bitcoin (BTC) - Pool Mining Cloud Wallet, Crypto Holic - Bitcoin Cloud Mining, Daily Bitcoin Rewards - Cloud Based Mining System, Bitcoin 2021¸MineBit Pro - Crypto Cloud Mining & btc miner ve Ethereum (ETH) - Pool Mining Cloud olduğu açıklandı.

Güvenlik firması Trend Micro tarafından aktarılan bilgilere göre Google Play Store üzerinden kaldırılan uygulamalardan iki tanesi ücretliydi. Crypto Holic - Bitcoin Cloud Mining 12,99 dolar, Daily Bitcoin Rewards - Cloud Based Mining System ise 5,99 dolar fiyat etiketine sahipti.

Söz konusu uygulamalar Google Play Store üzerinden kaldırıldı fakat bu uygulamaları daha önce akıllı telefonunuza indirmiş olabilirsiniz. Bu sebepten ötürü söz konusu sekiz uygulama telefonunuzda yüklü ise hemen silmelisiniz.

Trend Micro, 120'den fazla sahte kripto para madenciliğini uygulamasının hala çevrim içi olarak ulaşılabilir olduğunu açıkladı. Şirket, kripto para madenciliği yeteneğine sahip olmayan ve kullanıcıları uygulama içi reklamlar izlemeye yönlendiren uygulamalardan Temmuz 2020 - Temmuz 2021 tarihleri arasında dünya genelinde 4500'den fazla kullanıcıyı etkilediğini belirtti.