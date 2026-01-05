Son Telegram Güncellemesi, iOS Kullanıcılarını Evinde Gibi Hissetirecek!

WhatsApp rakibi popüler anlık mesajlaşma uygulaması Telegram için iOS kullanıcılarına yönelik 2026’nın ilk güncellemesi yayımlandı. Aslında 2025’in son sürümü olması planlanan ancak 2026’ya ertelenen bu güncelleme, iPhone ve iPad cihazlarında Liquid Glass tasarım dilinin kullanımını artırıyor. Ayrıca yapay zekâ destekli yeni bir özellik de getiriyor. İşte ayrıntılar...

iOS İçin Telegram, Liquid Glass'ı Daha Fazla Benimsiyor

Apple'ın iOS 26 ile birlikte tanıttığı Liquid Glass tasarım dili, cam benzeri yarı saydam görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Bunun üzerine harekete geçen Telegram, uygulamanın bazı kısımlarında bu tasarım dilini kullanarak iOS kullanıcılarının evlerinde gibi hissetmelerini sağlamıştı. Kısa süre önce yayımlanan Ocak 2026 güncellemesiyle birlikte artık uygulamada daha fazla yerde Liquid Glass kullanılmaya başlandı.

Tek yenilik arayüzle sınırlı değil. Artık Telegram kanallarında yer alan uzun mesajlar, yapay zekâ destekli bir özellikle özetlenebiliyor. Gizlilik odaklı olmasıyla bilinen Telegram’ın bu adımı kullanıcılar açısından soru işaretleri yarattı.

Zira arka planda çalışan yapay zekâ servisinde özetleme için gönderilen mesajlar, gizlilik tartışmalarına yol açıyordu. Ancak şirket, bu özellik için bir iş ortağıyla çalıştığını ve kullanıcı bir özet talep ettiğinde verilerin korunması amacıyla şifreleme kullanıldığını açıkladı.

2025, Telegram için oldukça yoğun geçti. Yıl boyunca 13 büyük güncelleme ile birlikte toplam 75 yeni özellik kullanıcılara sunuldu. Son yayımlanan bu güncellemenin de 2025 yılı içinde çıkması bekleniyordu ancak şirket, yılbaşı dönemi nedeniyle Apple’ın inceleme ekiplerinin tatilde olmasının bunu geciktirdiğini belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.