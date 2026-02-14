iOS 26 Beklentilerin Altında mı Kaldı? İşte Kullanım Oranları!

Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarının merakla takip ettiği güncel kullanım istatistiklerini paylaştı. App Store verilerine dayanan yeni yeni işletim sistemi sürümleri iOS 26 ve iPadOS 26'nın kullanıcılar tarafından ne kadar benimsendiğini ortaya koydu. İşte detaylar!

iOS 26 ve iPadOS 26 Kullanım Oranları

Apple'ın geçtiğimiz gün App Store üzerinden işlem yapan cihazlardan topladığı verilere göre son dört yılda piyasaya sürülen iPhone modellerinin yüzde 74'ü şu anda iOS 26 işletim sistemi ile çalışıyor. Tüm iPhone modelleri baz alındığında ise bu oran yüzde 66 seviyesinde kalıyor.

Tablet tarafına baktığımızda ise, son dört yılda çıkan iPad'lerin yüzde 66'sı iPadOS 26'ya geçiş yapmış durumda. Piyasada aktif olarak kullanılan tüm iPad modellerinin ise yüzde 57'si an itibariyle en güncel sürümü kullanıyor.

Yeni Tasarım Dili Kullanıcıları Düşündürüyor

iOS 26'nın kullanım oranlarını bir önceki işletim sistemi iOS 18 ile karşılaştıracak olursak, 21 Ocak 2025 tarihinde alınan verilere göre o dönem son dört yıldaki iPhone'ların yüzde 76'sı, tüm iPhone'ların ise yüzde 68'i iOS 18 kullanıyordu.

İlk bakışta oranlar birbirine oldukça yakın gibi görünse de asıl fark detaylarda gizli. Apple, iOS 26 verilerini güncelleme yayınlandıktan yaklaşık 150 gün sonra paylaşırken, iOS 18 verileri 127 günlük bir süreci kapsıyordu.

Bu bağlamda iOS 26'nın 3 haftalık ek süre avantajına rağmen kullanım oranlarında iOS 18'i yakalayamadığını söyleyebiliriz. Peki yeni işletim sistemi sunduğu onca yeniliğe rağmen neden selefinin gölgesinde kaldı?

Analistlere göre kullanıcılar Apple'ın yeni sürümle birlikte getirdiği "Liquid Glass" isimli tasarım diline hala mesafeli yaklaşıyor. Tasarım dilinin arayüze getirdiği radikal değişim kullanıcıların güncelleme yapmadan önce beklemede kalmasına neden olmuş olabilir.

iOS 26 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Apple'ın ilk olarak eylül ayında yayınladığı yeni işletim sistemi an itibarıyla iOS 26.3 sürümü ile birlikte güncelleme serüvenine devam ediyor. En güncel iOS 26 sürümlerini yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

iPhone'unuzdan "Ayarlar" menüsünü açın. Genel bölümüne girin. Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın. Burada iOS 26 ve sonraki güncellemesini göreceksiniz. İndir ve Yükle seçeneğine dokunun. Eğer istenirse şifreyi girin ve şartlar ile koşulları kabul edin. İndirme tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden başlatın.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz iOS 26'ya geçtiniz mi? Yorumlarda buluşalım.