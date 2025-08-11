Tesla'dan Türkiye'ye Özel Otopilot Hediyesi: Yüzde 50 İndirimi Kaçırmayın!

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki pazar payını giderek artırmaya devam ediyor. Özellikle yenilenen Tesla Model Y aracıyla ülkemizdeki faaliyetlerini genişleten şirket, kısa bir süre önce yeni araç envanteri ne zaman başlayacağını duyurdu. Firma ayrıca Türkiye'deki kullanıcılara özel bir teşekkür hediyesi olarak otopilot paketi için olukça cazip bir indirim kampanyası da başlattı.

Tesla'nın X üzerinden yaptığı açıklamaya göre yeni bir sonraki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18:30 tarihinde gerçekleşecek. Ayrıca Türkiye’deki tüm Tesla sahiplerine özel bir teşekkür hediyesi olarak, Geliştirilmiş Otomatik Pilot paketi ağustos-eylül ayları arasında yüzde 50 indirimle sunulacak. İşte Tesla'nın otopilot indirime dair tüm detaylar!

Tesla Otomatik Pilot Paketi Yarı Fiyatına Sunulacak

Yapılan paylaşıma göre, Türkiye'deki kullanıcılara özel olarak başlatılacak otopilot indirimi 15 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında markanın Enhanced Autopilot (EAP) isimli otomatik pilot sistemi yüzde 50 indirimle 57.500 TL + KDV karşılığında satın alınabilecek.

Tesla'nın Türkiye'de kullanıma sunduğu Enhanced Autopilot paketini Full Self-Driving’in (FSD) sistemiyle karıştırmamak gerek. EAP, aracın şerit içinde kalmasını sağlayan Otomatik Direksiyon ve trafiğe duyarlı hız sabitleme gibi temel otonom sürüş özelliklerini içerirken tam otomatik sürüş yeteneklerine sahip değil.

FSD ise tüm bu özelliklere ek olarak, şehir içi sokaklarda direksiyon kontrolü, trafik ışıklarını ve dur levhalarını tanıma ve durdurma gibi daha gelişmiş yetenekler sunarken, temel olarak tam otonom sürüş sistemlerine daha yakın bir deneyim vadediyor.

Duyuru



Bir sonraki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18:30 tarihinde gerçekleştirilecektir. (bu, Ekim ayı öncesinde son listeleme tarihidir).



Lütfen, eşleşmesi kalkan araçların hafta içi her gün saat 18:00’de envanter sayfasında otomatik olarak tekrar listeleneceğini… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) August 11, 2025

Peki siz Tesla'nın Türkiye'de başlatacağı Enhanced Autopilot indirimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.