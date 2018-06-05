Tesla, Model 3 Ön Siparişlerinin Büyük Bir Kısmını İptal Etti

Second Measure adlı analiz şirketinin yayımladığı rapora göre, 2016 yılında büyük umutlarla tanıttığı Model 3 için yüz binlerce ön sipariş alan Tesla, söz konusu siparişlerin büyük bir kısmını iptal etti.

Üretim konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Model 3 siparişlerine yetişemeyen şirket, bu yılın Nisan ayında Model 3 üretim hattını kısa süreliğine durdurma kararı almıştı.

Tesla’nın en uygun fiyatlı ve en çok sipariş alan elektrikli otomobili olan Model 3 hakkında yapılan bir araştırma, durumun sanılandan çok daha vahim olduğunu gösteriyor.

Second Measure şirketinin analizine göre, ABD’li şirket Nisan ayı itibarıyla Amerika’dan ön sipariş veren kişilerin yüzde 23’ünün bin dolarlık depozitolarını iade etti. Tesla ise söz konusu raporun gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor.

Recode ’a açıklamalarda bulunan bir Tesla sözcüsü, analiz şirketinin verileriyle kendi verileri arasında önemli bir fark olduğunu söyledi, ancak gerçek rakamları açıklamayı da reddetti. Fakat Tesla Motors CEO’su Elon Musk, 2017 yılının Ağustos ayında, rezervasyonların yüzde 12’lik kısmının iptal edildiğini duyurmuştu. Bu da Second Measure tarafından yapılan analizin doğru olduğu anlamına geliyor.

Musk, Model 3 siparişlerine yetişememelerinin nedenlerinden birinin, fabrikadaki üretimin otomasyona aşırı şekilde bağlı olması ve üretimde çok sayıda robot kullanılması olduğunu söylemişti.

Tesla, söz konusu analizin gerçeği yansıtmadığında ısrar etse de, şirketin Model 3 konusunda birçok güçlük yaşadığı bilinen bir gerçek.

Son olarak, 2018’in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar ile tarihinin en yüksek zararını yapan Tesla’da Elon Musk’ın geleceği belli oluyor. Bugün düzenlenecek yönetim kurulu toplantısında şirketin CEO koltuğunda oturan Musk’ın yönetim kurulu üyeliğinden alınması önerisi oylanacak.