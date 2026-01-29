Tesla, Popüler Arabalarını Robotlara Feda Edecek! Planı Belli Oldu

Tesla CEO'su Elon Musk, markanın en sevilen modellerinden ikisinin üretimine son verileceğini açıkladı. Mevut araç sahipleri için gönüllere su serpen açıklamada bulunmanın yanı sıra şirketin geleceğe yönelik ne tür planları olduğuna da açıklık getirildi. Görünüşe göre Tesla, söz konusu araçlar yerine insansı robotlara odaklanmayı planlıyor.

Tesla Model S ve Model X'in Yerini Robotlar Alacak

Elon Musk, son çeyrek için kazanç raporunda mevcut Model S ve Model X'in üretiminin diğer çeyrekte tasarlanacak son versiyonlarla beraber tamamen sona ereceğini duyurdu. Bu açıklamada ilgili Tesla modellerine sahip olanların mağdur edilmeyeceği, araçlar kullanıldığı sürece destek verilmeye devam edileceği ifade edildi.

Model S & X will live on through me pic.twitter.com/kNXx2eK1U2 — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) January 28, 2026

Musk, böyle bir kararın neden alındığı hakkında yaptığı açıklamada şirketin artık tamamen kendi kendine sürüş özelliğini merkezine alarak bir gelecek planı çizmesini gerekçe olarak gösterdi. Üretiminin durmasıyla birlikte Kaliforniya'da yer alan Fremont fabrikasında boşalacak üretim bandı ise Optimus robotlar için kullanılacak.

Optimus Robotların Paylaşacağı Özellikler Açıklandı

Tesla Optimus'un X (resmî adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşımda arabanın parçalara bölünerek bir Optimus robota nasıl dönüştüğünü gösteren bir videoya yer verildi. Gönderinin açıklamasında ise "Model S ve X benimle birlikte yaşamaya devam edecek" ifadesi yer aldı. Bu paylaşım aynı zamanda paylaşılacak temel teknolojileri de gözler önüne serdi.

Videoya göre A14 / A15 çipler, batarya, ses sistemi, kamera, gerçek dünya odaklı yapay zeka ve çok daha fazlası, insansı robot Optimus'a gelişmiş özellikler kazandırmak için kullanılacak. Musk'ın geçtiğimiz günlerde aktardığı bilgilere göre bu robotun 2027 yılının sonunda bireysel müşterilerin deneyimine de sunulması bekleniyor. Bu teknolojilerle birlikte evlere girme ihtimali de oldukça güçleniyor.