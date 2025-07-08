Türklerin Sevgisi ve İlgisi Tesla'yı Harekete Geçirdi: Stok ve İstasyonlar Artacak

Tesla, Türkiye genelindeki Supercharger ağını genişleteceğini duyurdu. Tesla Avrupa & Orta Doğu resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki şarj istasyonu noktaları artacak. Bu doğrultuda tam 9 noktaya şarj istasyonu getirilecek.

Geri bildirimlerinizi duyuyor ve değer veriyoruz.



Supercharger Lokasyonları

Mevcut ağı iki kattan fazla büyütmeyi hedefliyoruz; 2025 yılında 10 yeni lokasyon / 80 yeni şarj noktası, 2026 yılında ise benzer sayıda genişleme planlanıyor.

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2025 yılı için… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) July 8, 2025

Türkiye'de Tesla Şarj İstasyonu Getirilecek Bölgeler

Tesla'nın açıklamasına göre, 2025 yılında hizmete girmesi planlanan yeni şarj istasyonları şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul – Samandıra (kuzey ve güney yönlü iki ayrı kurulum)

(kuzey ve güney yönlü iki ayrı kurulum) Ankara – Çankaya

İzmir – Karşıyaka

Tekirdağ

Bolu – mevcut istasyonun genişletilmesi

mevcut istasyonun genişletilmesi Aydın – Söke

Isparta – Keçiborlu

Eskişehir – Sivrihisar

Muğla – Yatağan

Tesla Stoğu 31 Temmuz'a Kadar Yenilecek

Şirket daha önceki açıklamasında 4-31 Temmuz tarihleri boyunca her gün saat 18.30'da yeni araçların envantere ekleneceğini de duyurmuştu. Türkiye'den gelen yoğun ilgi ve talep doğrultusunda envantere renk çeşitliliği de eklenecek. Araçlar farklı renklerde olacak ve stoklara dahil edilecek.

Tesla Stokçuluğu ve Botlara Geçit Yok

Tesla fırsatçıları bu kampanyayı kendi lehine kullanmakta gecikmemiş, aldıkları araçları ünlü ikinci el sitesinde 800 bin TL fazla fiyata koyarak satmaya çalışmışlardı. Yine Tesla'nın resmi hesaplarından bu tarz satışlara prim verilmemesi gerektiği vurgulanmıştı. Dahası, piyasanın bot yazılımlar tarafından manipüle edildiği ortaya çıktı. Geliştirilen yeni sistem sayesinde stok yenilendikten sonra botların devreye girmesi de engellenecek.

Tesla'nın dijital güvenlik biriminin bu konuya ilişkin yaptığı çalışmalar kapsamında bot saldırılarına karşı önlem alındığı ve stokların manipüle edilmesinin engellendiği duyuruldu.

Türkiye'den İlgi Büyük: Tesla, TOGG'u Solladı

Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesi de belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Haziran ayında en çok satılan elektrikli araç Tesla Model Y oldu ve Türkiye'nin yerli ve milli aracı olan TOGG'u geride bıraktı. Sıralamada 7 bin 235 satışla Tesla birinci, 3 bin 98 satışla TOGG T10X ikinci oldu. Liste dramatik bir düşüşle 936 adet satılan Citroen C3'ü üçüncü sıraya koyuyor. Ülkemizde yükselişte olan bir başka marka BYD ise sonraki üç sırayı 897 adet SEAL, 886 adet SEAL U ve 875 adet ATTO 3 ile alıyor.

Resmi Tesla Avrupa hesabı, gösterilen ilgi için Türkiye'ye teşekkür etti.