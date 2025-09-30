Tesla V4 Supercharger Kullanıma Açıldı: Model Y Şarj Süresi Yarıya İndi!

Elektrikli otomobillerin en büyük dezavantajlarından biri şarj süreleri. Bu noktada pek çok marka şarj süreleri adına iyileştirmeler yapmaya çalışıyor. Tesla'da bu kapsamda yeni şarj istasyonlarını kullanıma açtı. Gectiğimiz dönemlerde tanıtımı yapılan V4 Supercharger’lar artık aktif olarak kullanılabiliyor. Teknik verilere göre bu istasyonlar şarj sürelerini yarıya indiriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla V4 Supercharger İstasyonları Kullanıma Açıldı!

Kaliforniya’daki Redwood City’de açılan ilk tam donanımlı V4 istasyonu 500 kW’a kadar şarj gücü sağlayabiliyor. Bu önceki nesil V3 Supercharger’ların sunduğu 250 kW’a kıyasla tam iki katlık bir artış anlamına geliyor. Tesla Model Y gibi yaygın kullanılan araçlar için bu yükseliş, yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresini yaklaşık 25 dakikadan 12 dakikaya indiriyor.

Rakip markalar yıllardır 350 kW seviyesine ulaşırken Tesla, bugüne kadar 250 kW ile sınırlı kalmıştı. Elon Musk’ın geçmişte 350 kW için “çocuk oyuncağı” ifadesini kullanması da uzun süre gündemde kalmıştı. Yeni V4 altyapısı ile Tesla artık bu yarışta geri kalmadığını bildiriyor.

Her ne kadar 500 kW maksimum güç desteği ilk etapta Cybertruck için tasarlanmış olsa da, Model Y gibi yüksek satış rakamlarına sahip araçlar da bu gelişmeden büyük ölçüde faydalanıyor. Daha kısa şarj süreleri, kullanıcı deneyimini güçlendirirken Tesla ağının pratikliğini bir adım daha ileri taşıyor. artık bu yarışta geri kalmadığını kanıtlıyor.

