Türkçe Destekli Sherlock Holmes Oyunu Çok Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Dedektiflik temalı oyunları seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile beraber Testament of Sherlock Holmes indirime girdi. Keyifli vakit geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmek mümkün. Peki, Testament of Sherlock Holmes kaç TL oldu?

Testament of Sherlock Holmes'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Testament of Sherlock Holmes yüzde 90 oranında indirime girdi. Dedektiflik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Testament of Sherlock Holmes'ın standart sürümü, kampanya kapsamında 11.99 dolar (533 TL) yerine 1.19 dolar (53 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 21 Nisan tarihinde sona erecek.

Standart sürümün yanı sıra Collection sürümü de yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu sürüm 23.99 dolardan (1.067 TL) 2.39 dolara (106 TL) düştü. Collection'da The Testament of Sherlock Holmes'ın yanı sıra Sherlock Holmes - Nemesis, Sherlock Holmes versus Jack the Ripper, Sherlock Holmes: The Awakened (2008), Sherlock Holmes: The Mystery of the Persian Carpet ve Sherlock Holmes: The Silver Earring yer alıyor.

Testament of Sherlock Holmes'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?

Testament of Sherlock Holmes Nasıl Bir Oyun?

Testament of Sherlock Holmes, 19. yüzyıl Londra'sında geçiyor. Oyunda genelde Sherlock Holmes'ı yönetiyoruz ancak zaman zaman Dr. Watson'ı da kontrol ediyoruz. Frogwares tarafından geliştirilen yapımda gizemli suçları çözmeye çalışıyoruz. Hikâye, Homes'In zekâsını ve yöntemlerini ön plana çıkarıyor.

Oynanış açısından bakıldığında oyun tamamen ipuçları toplamak, şüphelileri sorgulamak ve bulmacaları çözmek üzerine kurulu. Bulmacalar oyunun en önemli kısmını oluşturuyor. Bunların bir kısmı kolayca çözülebiliyorken bir kısmını çözmek içinse mantık yürütmek ve ipuçlarını dikkatli şekilde incelemek gerekiyor.

Bir bulmacayı uzun süre boyunca çözemediğimiz takdirde o bulmacayı atlama imkânına sahip olabiliyoruz. Böylece hikâyenin akışı kesintiye uğramıyor. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyun 2012 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun Steam incelemeleri "çok olumlu" durumda. Metacritic puanının ise 73 olduğunu belirtelim.

Testament of Sherlock Holmes'ı Kimler Sever?

Eğer dedektiflik temalı oyunları seviyorsanız muhtemelen Testament of Sherlock Holmes'ı da seveceksiniz. Ayrıca bulmaca çözmeyi seven oyuncular da bu oyunu çok beğenecektir çünkü oyun, mantık yürütme, ipucu toplama ve karmaşık bulmacaları çözme üzerine kurulu. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan bu oyunu, Sherlock Holmes hayranları da çok sevecektir.

Testament of Sherlock Holmes'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Windows Vista SP 2 / Windows 7

Çift çekirdekli 2 GHz işlemci

2 GB

ATI Radeon HD 2600 XT / NVIDIA GeForce 8600 GT

DirectX: 9.0

Testament of Sherlock Holmes Kaç GB?

Testament of Sherlock Holmes'ın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 14 GB depolama alanı gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artacaktır.

Editörün Yorumu

Dedektiflik temalı oyunlarını seven biri olarak Testament of Sherlock Holmes'ı daha önce oynama fırsatım olmuştu ve çok beğenmiştim. Bence hikâye ve oynanış mekaniği, oyunun satışa sunulduğu döneme göre oldukça başarılı. Hikâye o kadar sürükleyici ki zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştım. Oyundaki bulmacalar sayesinde keyifli zaman geçirmiştim.

Oyunun 19. yüzyıl Londra'sının atmsoferini başarılı şekilde yansıttığını söyleyebilirim. Eğer aksiyon odaklı oyunlar yerine dedektiflik ve bulmaca çözme tarzı yapımları seviyorsanız Testament of Sherlock Holmes'ı da beğenebilirsiniz.