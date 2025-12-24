Epic Games, 1.156 TL'lik Oyunu Ücretsiz Yaptı! Sakın Kaçırmayın

Epic Games, yılbaşına özel ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Şirket, şimdiye kadar Jotunnslayer: Hordes of Hel, Eternights ve Blood West gibi oyunları ücretsiz olarak dağıttı. 24 saatlik sürenin ardından tekrar ücretli hâle gelen bu oyunların arasına şimdi bir yenisi daha eklendi.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'in yılbaşına özel olarak verdiği sekizinci ücretsiz oyunu, The Callisto Protocol oldu. Yeni ücretsiz hâle gelen oyunu Epic Games'in dijital mağazası üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip oynamaya başlayabiliyorsunuz ancak oyuna hiçbir ücret ödemeden sahip olmak isteyenlerin belirli bir süresi olduğunu belirtelim.

Bu oyun, 25 Aralık 2025 saat 19.00'da tekrar ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu eğer kütüphanenize eklerseniz indirme işlemini gerçekleştirmeseniz dahi ileride istediğiniz zaman bilgisayarınıza yükleyebilir ve oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

The Callisto Protocol Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

The Callisto Protocol Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Ücretsiz Epic Games Oyunu Nasıl Alınır?

Epic Games Store'u açın.

Bir hesap oluşturun.

E-posta adresinizi doğrulayın.

Oyun mağazasına gidin.

Ücretsiz olan oyunu aratıp sayfasına gidin.

Oyunu yüklemeyi seçin.

Epic Games Store'daki ücretsiz oyunu almak için tek yapmanız gereken Epic Games'in istemcisi üzerinden mağazaya gitmek ve oyunun sayfasını açabilir ve oyunu yüklemeyi seçerek indirme işlemini başlatabilirsiniz. Oyun yüklendikten sonra hiçbir ücret ödemeden oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games'in Tüm Gizemli Oyunları (Aralık 2025)