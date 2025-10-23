1079 TL'lik Oyun Yanlışlıkla 223 TL'ye Satılıyor! Sakın Kaçırmayın

Çizgi film tarzı çizimlere sahip olan oyunları sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun, normal fiyatına kıyasla çok düşük bir fiyatla oyuncularla buluştu. The Lonesome Guild, birçok platformda olması gereken fiyatla piyasaya sürülürken Xbox mağazasında ise hatalı fiyatlandırma yapıldı. Bu nedenle oyun şu anda çok düşük bir fiyat etiketi ile alınabiliyor.

The Lonesome Guild İçin Hatalı Fiyatlandırma Yapıldı

Tiny Bull Studios tarafından geliştirilen The Lonesome Guild, Xbox mağazasına hatalı fiyatlandırma ile geldi. Aksiyon ve macera türüne sahip oyun şu anda Xbox mağazasında sadece 223 TL'ye satılıyor. Oyun diğer platformlarda ise oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bu da Xbox mağazasında hatalı bir fiyatlandırma olduğu anlamına geliyor. Oyunu şimdi alırsanız büyük ölçüde tasarruf edebilirsiniz.

Fiyat karşılaştırması yapmak adına diğer platformlara göz atmakta fayda var. Oyun şu an PlayStation mağazasında 1079 TL, Steam'de ise 12.49 dolar (524 TL) fiyat etiketi ile satılıyor. Xbox ile kıyaslandığında arada neredeyse bir uçurum olduğu söylenebilir. Tabii, yanlış fiyatlandırma dolayısı ile oyunun fiyatının her an güncelleme ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Xbox'ta bu tür hatalı fiyatlandırmalar ile daha önce sayısız kez karşılaşıldı. Ne var ki bu yanlış fiyatlandırmalar büyük bir çoğunlukla sadece birkaç saat içinde düzeltildi ve oyunlar olması gereken fiyat etiketine kavuşturuldu. Bu arada şimdiye kadar hatalı fiyatlandırmalar düzeltilmeden önce satın alınan oyunların yine oyuncuda kalmaya devam etti, herhangi bir geri iade işlemi söz konusu olmadı.

The Lonesome Guild Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon rol yapma oyunları arasında yer alan The Lonesome Guild, yukarıdan bakış açısı ile oynanıyor. Oyunda anılarını kaybetmiş bir şekilde uyanan Ghost ile bir maceraya çıkıyoruz. Ekibi yeniden toplamakla görevlendiriliyoruz. Ekibimize alacağımız herkesin kendi hikâyesi, hedefleri ve yetenekleri bulunuyor. Bu da oyunda ilerlemenizi oldukça kolaylaştırıyor.

Yolu bulmak, bulmacaları çözmek ve karşınıza çıkan düşmanları alt etmek için ekibinizdeki diğer kişiler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yeni arkadaşlarınızın hikâyesini ortaya çıkarıp mutluluğa kavuşmalarını sağladıkça yeni yetenekler elde ediyorsunuz. Kısacası her şeyin temelinde bir dayanışma, iş birliği ve yardımseverlik yatıyor.