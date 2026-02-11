Threads'ten X'i Bıraktıracak Özellik: Akışınızı Kendiniz Belirleyeceksiniz!

Meta, 2023'te X platformuna rakip olarak geliştirdiği ünlü sosyal medya ağı Threads'i kullanıcıların isteklerine göre şekillendirmeye devam ediyor. Şirket son olarak Dear Algo adını verdiği yeni algoritma kişiselleştirme özelliğini duyurdu.

Yeni özellik ile birlikte Threads kullanıcıları paylaştıkları gönderiler üzerinden algoritmaya doğrudan talimatlar verebilecek ve akışlarını istediği şekilde özelleştirebilecek. İşte detaylar!

Threads Dear Algo Özelliği Neler Sunuyor?

Yeni Dear Algo özelliği temel olarak Threads akışınızı şekillendirmek için karmaşık ayar menüleri arasında kaybolmak yerine doğrudan bir gönderi paylaşarak algoritmayı eğitmenize olanak tanıyor.

Örneğin; "Dear Algo, bana daha fazla NBA içeriği göster" veya "Dear Algo, spoiler içeren dizi gönderilerini azalt" şeklinde bir paylaşım yaptığınızda algoritma isteklerinize uygun gönderileri üç gün boyunca akışınızda tutuyor.

Öte yandan söz konusu taleplerin herkese açık gönderiler üzerinden yapıldığını vurgulamakta fayda var. Yani algoritmadan istediğiniz şeyi diğer kullanıcılar da görebilir ve hatta sizin isteğinizi yeniden yayınlayarak kendi akışlarına uygulayabilirler.

Meta herkese açık paylaşım seçeneğinin kişiselleştirmeyi bir topluluk deneyimine dönüştürdüğünü ve sosyal paylaşımı arttırdığını söylese de özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılar için bu durum zaman zaman endişe verici olabilir.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Threads yeni özelliğini ilk etapta ABD, Yeni Zelanda, Avustralya ve İngiltere'de kullanıma sunduğunu duyurdu. Özelliğin Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz netleşmese de özelliği kullananlar Dear Algo'yu X (Twitter) ve Bluesky'ın sunduğu çözümlere kıyasla çok daha kullanıcı dostu ve başarılı bulduklarını belirtiyor.

Öte yandan yeni özellik Threads'in mobil platformlardaki yükselişiyle aynı döneme denk geldi. Paylaşılan son raporlara göre 7 Ocak 2026 itibarıyla Threads'in mobil uygulaması günlük 141.5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı ve günlük 125 milyon kullanıcıya sahip olan X'i geride bırakmayı başardı.

Peki siz Threads'in yeni algoritma kişiselleştirme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.