Threads Yeni Özelliğiyle Instagram Kullanıcılarını Çok Sevindirecek!

Meta çatısı altındaki ünlü sosyal medya ağı Threads her geçen gün kullanıcısı kitlesini artırırken platformuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Son olarak kullanıcıların algoritmasını özelleştirmesini sağlayan Dear Algo özelliğini kullanıma sunan platform şimdi de Instagram'da sık sık Threads gönderisi paylaşanları sevindirecek bir yenilikle sahneye çııyor. İşte detaylar!

Threads Instagram Hikaye Paylaşma Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Bilmeyenler için eskiden bir Threads gönderisini Instagram hikayenize eklemek istediğinizde klasik yeniden paylaşım adımlarını izlemeniz ve uygulamalar arası geçiş yapmanız gerekiyordu. Ancak perşembe günü duyurulan yeni özellikle birlikte şirket bu süreci tamamen zahmetsiz hale getirdi.

Artık beğendiğiniz veya bizzat kendi yazdığınız bir Threads içeriğini doğrudan uygulamanın kendi arayüzü içinden Instagram hikayenize gönderebileceksiniz. Üstelik bu işlemi yaparken hikayenizin tam olarak nasıl görüneceğini gönderi ekranından hiç ayrılmadan önizleme şansına da sahip olacaksınız.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Threads'in yeni Instagram hikaye paylaşma özelliği bu hafta itibarıyla tüm dünyada kullanıma sunuldu. Ancak bu tarz güncellemeler genellikle kademeli olarak yayınlandığı için herkese ulaşması birkaç haftayı bulabilir.

Öte yandan Meta'nın bu yeni hamlenin arkasında oldukça stratejik bir hedef yatıyor. Geçtiğimiz aylarda aylık 400 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak rekor kıran Threads, pazar araştırma verilerine göre mobil cihazlarda en büyük rakibi olan X'i (Twitter) günlük kullanım oranlarında geride bırakmayı başardı.

Tam da bu noktada şirket Instagram'ın devasa kitlesini platforma daha fazla çekmeyi ve böylelikle hem bu büyüme ivmesini sürdürmeyi hem de mobildeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Threads'e başka hangi özellikler gelmeli? Yorumlarda buluşalım.