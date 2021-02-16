TikTok Çocuk Güvenliğini İhlal mi Ediyor? Avrupa'da Dava Açıldı

TikTok'a çocuk güvenliği ihlali davası açıldı. Çinli platform TikTok, tüketici yasalarını ihlal ettiği ve çocukları gizli reklamlardan ve uygunsuz içerikten korumadığı gerekçesiyle Avrupa Tüketici Örgütü tarafından hedef alındı.

Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC), bugün Avrupa Komisyonu'na ve tüketici koruma yetkilileri ağına, çocuklar ve gençler arasında son derece popüler olan TikTok'a karşı bir şikayette bulundu. BEUC'un şikayetine ek olarak 15 ülkedeki tüketici örgütleri yetkilileri uyarıldı ve sosyal medya devinin davranışını araştırmaya çağrıldı.

Yeni araştırmanın bulgularına dayanarak BEUC, TikTok'un AB tüketici haklarının çok sayıda ihlalinden dolayı suçlandığını ve çocukları gizli reklamlardan ve uygunsuz içerikten koruyamadığını dile getirdi.

TikTok'a çocuk güvenliği ihlali davası

Avrupa Tüketici Örgütü, kısa video paylaşım uygulamasına karşı Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunarak hizmet şartlarıyla ilgili birkaç konuya atıfta bulundu:

TikTok'un Hizmet Koşulları'ndaki bazı terimler ihlal ediliyor. Telif hakkı koşulları, TikTok'a kullanıcılar tarafından yayınlanan videoları ücret ödemeden kullanma, dağıtma ve çoğaltma konusunda geri alınamaz haklar veriyor.

TikTok'un popüler bir özelliği, kullanıcıların içeriklerini beğendikleri kişilere sanal hediyeler için jeton satın alabilmeleridir. TikTok'un bu özelliği yöneten 'Sanal Öğe Politikası' haksız şartlar ve yanıltıcı uygulamalar içermektedir. TikTok bu özelliğiyle madeni paralar ve hediyeler arasındaki döviz kurunu değiştirme konusunda mutlak bir hak iddia ediyor ve potansiyel finansal işlemi kendi lehine çeviriyor.

TikTok, çocukları ve gençleri platformundaki gizli reklamlardan ve potansiyel olarak zararlı içerikten koruyamaz. TikTok'un uygulama üzerinden reklam vermek isteyen şirketlere sunduğu pazarlama teklifleri, gizli pazarlamanın yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

ve potansiyel olarak zararlı içerikten koruyamaz. TikTok'un uygulama üzerinden reklam vermek isteyen şirketlere sunduğu pazarlama teklifleri, gizli pazarlamanın yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. TikTok, çocukları müstehcen görüntülere sahip uygunsuz içerikten korumak söz konusu olduğunda, gerekli özeni göstermekte başarısız oluyor.

Avrupa Tüketici Örgütü ve üyeleri, yetkililerin Tik Tok'un politikaları ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatmasını ve TikTok'un AB tüketici haklarına saygı duymasını istiyor. BEUC açıklamasında, "Şirket, tüketicileri iş modeli ve veri işleme faaliyetleri hakkında uygun şekilde bilgilendirmeli ve kullanıcılarına haksız şartlar ve uygulamalar dayatmaya son vermeli." ifadelerini kullandı.

TikTok ayrıca sanal hediyeler satın almaları için kullanıcılarının zorluyor olabilir. BEUC'e göre özellikle çocuklar ve gençler; pazarlama, gizli reklam ve uygunsuz içeriğe maruz kalmaları konusunda yeterince korunmuyor.