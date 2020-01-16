TikTok, İndirilme Sayısında Facebook'u Geçti

TikTok uygulaması, 2019 yılında Amerikan Ordusu ve Donanması tarafından devlet telefonlarında kullanımının yasaklanması gibi durumlarla karşılaşmış olsa da geçtiğimiz yıl, uygulama için iyi bir yıl oldu. Çin merkezli sosyal medya platformu olan TikTok, geçtiğimiz yıl dünya çapında 700 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştı.

2019 yılında en çok indirilen uygulama 850 milyon indirilme sayısı ile WhatsApp olurken TikTok, 700 milyon civarına ulaşan Facebook ve Facebook Messenger uygulamalarını geride bıraktı. TikTok’un bu başarısında Hindistan'ın da payı bulunuyor. Çünkü uygulamayı ilk kez indirenlerin yüzde 45'i Hindistan’da yaşayanlardan oluşuyor.

Geçtiğimiz yılın indirilme sayılarına göre en çok indirilen ilk 5 uygulama sırasıyla WhatsApp, TikTok, Facebook Messenger, Facebook ve Instagram oldu. Buna göre ilk 5 uygulama içerisinde Facebook’a ait olmayan tek uygulama TikTok olarak karşımıza çıkıyor.

Bildiğiniz gibi TikTok’un kullanıcıları genellikle gençlerden oluşuyor. En uzunu 15 saniye olan videolar genelde belli bir müzik eşliğinde oluşturuluyor. Uygulama, geçmişte izlediğiniz videolara göre neleri seveceğinizi tespit eden bir algoritma kullanıyor. Şimdiye kadar 1,5 milyar kez indirilmiş olan uygulama, Çinli şirket ByteDance’e ait ve dünyanın en değerli girişimlerinden biri olarak görülüyor.