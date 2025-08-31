TikTok Bu Özelliğiyle WhatsApp'tan Farksız Olacak!

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından TikTok kısa bir süre platformundaki DM bölümünü yenilemek için çalışmalara başladı. Şirket, iki yeni DM özelliğini hayata geçirerek kullanıcıların birbirleriyle daha fazla etkileşime girmesini hedefliyor. İşte TikTok'un yeni DM özellikleri!

TikTok Sesli Mesajlar ve Çoklu Medya Paylaşımı Özelliklerine Kavuşuyor

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, tıpkı WhatsApp ve Instagram'da olduğu gibi artık bire bir ve grup sohbetlerinde sesli mesajlar gönderebilecek. Söz konusu sesli mesajlar en fazla 60 saniye uzunluğunda olabilecek.

TikTok, bu özelliğin yanı sıra kullanıcıların tek seferde gönderebileceği medya sayısını da artırdı. Buna göre kullanıcılar, artık tek seferde dokuz adede kadar fotoğraf veya video paylaşabilecek. Bu sayının hem galeriden seçilen hem de direkt olarak kameradan çekilen medyalar için geçerli olduğunu belirtelim.

Şirket, mesajlaşma ve DM özelliklerinin kapsamını genişleterek TikTok'u sadece bir video platformu olmaktan çıkarıp, kullanıcıların sürekli olarak etkileşim halinde olduğu bir sosyal ağ haline getirmek istiyor. Daha öncesinde kullanıma sunulan grup sohbetleri ve içerik üreticilerinin takipçileriyle buluştuğu "Creator Chat Rooms" gibi özelliklerin de bu amacı taşıdığını söyleyebiliriz.

Peki siz TikTok'un yeni DM özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.