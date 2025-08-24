Mardin ve Urla Geldi: Togg T10F'in Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, yeni modelini tüketicilerle buluşturmak için artık gün sayıyor. Markanın sedan tarafındaki yolculuğunun başlangıcı olacak olan T10F yol testlerini tamamladı. Önümüzdeki günlerde tanıtım lansmanı gerçekleştirecek olan otomobilin yeni renk seçenekleri de belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg Renk Yelpazesini Genişletti: Mardin ve Urla da Artık Seçenekler Arasında!

Togg, Türkiye'nin dört bir yanından esinlenerek oluşturduğu özgün renk kartelasına iki yeni tonu daha ekledi. Mardin ve Urla isimli bu yeni renkler hem tasarımı hem de taşıdığı anlamla dikkat çekiyor. Yerli otomobil markası kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirme imkânı sunarken bölgesel değerleri modern otomobil tasarımıyla birleştirmeyi sürdürüyor.

Togg'un renk kartelasına Mardin ve Urla eklendi. pic.twitter.com/nj0dxGFNAK — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) August 24, 2025

Togg’un renk stratejisi yalnızca estetik tercihlerden ibaret değil her bir renk, Türkiye’nin farklı bölgelerinden kültürel ya da doğal bir esin taşıyor. Son olarak palete eklenen “Mardin” rengi Güneydoğu’nun mimarisiyle bütünleşen sıcak bej ve badem tonlarını yansıtıyor.

Taş yapılarla özdeşleşen bu ton Togg T10F gibi premium tasarıma sahip modellerde oldukça sofistike bir görünüm sunuyor. Diğer yandan “Urla” rengi ise adını İzmir’in sakin sahil kasabasından alıyor. Bu renk Ege doğasının huzur veren yeşil ve mavi tonlarından ilham alıyor. Togg’un dinamik yapısını doğal tonlarla buluşturan Urla rengi genç kullanıcılar başta olmak üzere doğayla bağ kurmak isteyen kitleye hitap ediyor.

Yeni eklenen bu iki renkle birlikte Togg’un sunduğu toplam renk sayısı sekize ulaştı. Mevcut renkler arasında Anadolu (kırmızı), Kapadokya (bej), Kula (granit), Oltu (siyah), Gemlik (mavi) ve Pamukkale (beyaz) gibi isimler yer alıyor. Mardin ve Urla’nın da eklenmesiyle her kullanıcı kendi karakterine ve zevkine uygun bir Togg rengi bulabilecek.

