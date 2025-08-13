Togg'un Yeni Otomobili T10F Çok Yakında Geliyor! Tarih Verildi

Togg, 2023 yılında yerli otomobil T10X'i piyasaya sürmüştü. SUV tipi elektrikli otomobilin büyük bir ilgiyle karşılaşmasının ardından sedan tipi otomobil duyurulmuştu. Uzun süredir merak içinde beklenen Togg T10F'in satış tarihi belli oldu.

Togg T10F Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Togg'un resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı ToggCare üzerinden T10F modeline dair önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada eylül ayının başında T10F'lerin tüm Türkiye'deki Togg deneyim merkezlerinde sergilenmeye başlanacağı belirtildi.

Ayrıca T10F için ön sipariş sürecinin eylül ayı içerisinde başlayacağı ve ilk teslimatların ise aynı ay içerisinde yapılacağı ifade edildi. Sosyal medyada yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Merhaba, Eylül ayı başında T10F’ler tüm Türkiye’deki Togg deneyim merkezlerinde kullanıcılarımızın incelemesi için sergilenmeye başlayacak. Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişleri toplanacak olup ilk teslimatları yine eylül ayında başlayacaktır."

Togg T10F'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz aylarda Togg T10F'in 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 700 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu iddia, yeni otomobilin T10X'ten daha uygun bir fiyat ile gelebileceğini gösteriyor. Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

En ucuz elektrikli araba modelleri arasında yer alan T10X'in şu anda üç farklı sürümü bulunuyor. T10X'in V1 RWD Standart Menzil sürümü 1 milyon 862 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil sürümü 2 milyon 172 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil sürümü ise 2 milyon 363 bin TL fiyata satılıyor.

Togg T10F Özellikleri

600 kilometreye kadar menzil (WLTP) sunacak otomobil yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine yalnızca 28 dakikada ulaşacak. RWD (arkadan itiş) donanımında 160kW gücünde tek motor, AWD (dört tekerden çekiş) donanımında ise 320kW gücünde çift motor bulunacak.

0'dan 100 kilometreye RWD 7,2 saniyede, AWD ise 4,4 saniyede ulaşacak. RWD donanımı 350Nm, AWD ise 700 Nm tork üretecek. Araçta 12,3 büyüklüğünde gösterge ekranı, 29 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı bulunacak.