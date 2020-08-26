TÜBİTAK Yerli Araç Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) IARES Kulübü öğrencileri, geçen yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaya katıldı ve çok ciddi başarılar elde ederek TÜBİTAK yerli araç projesine destek vermiş oldular. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü"nü kazanan bu araç, talihsiz bir kazayla karşılaşmıştı.

OKÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir tarafından yapılan açıklamalara göre, geçen yıl bataryasında oluşan teknik sorun nedeniyle araç alev almıştı ve kullanılamaz hale gelmişti. OKÜ IARES Kulübü Başkanı İsa Şahin tarafından yapılan açıklamalarda özverili çalıştıkları ve bunu hak ettikleri vurgulandı.

TÜBİTAK yerli araç projesi yarışmalarla devam edecek

TÜBİTAK tarafından bu araç ile ilgili dikkat çekilen nokta ise yerli yapım olmasıydı. Yani çoğunlukla ülkeye ait kaynaklar kullanılması, büyük rağbet görmesini sağladı. Bunun üniversite öğrencileri tarafından yapılması ise ayrı bir gurur verici nokta oldu.

Aracın motorunun yüzde yüz yerli imalat olduğunu anlatan Şahin, "Yarışmalarda aracımızın hızını 75 kilometreye yükseltip tur sayımızı da artırmaya çalışacağız. Bu seneki hedefimiz maksimum 30 tur atmaktır. Her tur 2 kilometre. Toplamda 60 kilometrelik bir menzil bizi bekliyor. 60 kilometrenin her bir metresinin tadını çıkararak izleyenlere keyif vererek bu işin hakkını vererek tamamlayıp dönmeyi düşünüyoruz." ifadelerine yer vererek tüm planlarını açıkladı.

TÜBİTAK’ın Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde daha güçlü performans sergileyeceklerini de iddia etti. Sizce bu tür yerli araç projelerinde en büyük eksik ne? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.