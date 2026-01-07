Türkiye'de Herkes Bu Otomobili Konuşuyor! Kapış Kapış Gidiyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), hafif ticari araç satışları hakkında yeni bir rapor yayınladı. Böylece Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Ford, geçtiğimiz yıl önemli bir başarının altına imza attı. Listede Fiat, Peugeot, Opel, Renault, Volkswagen ve Citroen dahil pek çok markanın araçları bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar

Sıra No Otomobil Adı Aralık Satış Adedi Ocak-Aralık Satış Adedi 1 Ford Tourneo Courier 5.769 31.913 2 Fiat Doblo Combi 2.633 18.890 3 Peugeot Rifter 2.439 18.154 4 Ford Transit Kamyonet 2.776 17.796 5 Opel Combo 2.844 15.722 6 Citroen Berlingo 2.157 14.844 7 Volkswagen Caddy 891 11.704 8 Ford Transit Van 2.599 11.035 9 Fiat Scudo 1.711 8.876 10 Ford Transit Custom 1.326 8.693

Kısa süre önce kasım ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller, en çok satılan elektrikli arabalar ve en çok satılan SUV arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan hafif ticari araçlar duyuruldu. Rapora göre zirvede konumlanan Ford Tourneo Courier, aralık ayında 5 bin 769 adet, ocak-aralık döneminde ise 31 bin 913 adet satıldı.

Fiat Doblo Combi'nin geçtiğimiz ay 2 bin 633 adet, ocak-aralık döneminde ise 18 bin 890 adet satıldığı açıklandı. Peugeot Rifter, aralık ayında 2 bin 439 adet, ocak-aralık döneminde ise 18 bin 154 adet satıldı. Ford tarafından üretilen Transit Kamyonet, aralık ayında 2 bin 776 satış adedine, ocak-aralık aylarında ise 17 bin 796 satış adedine ulaştı.

Türkiye'de aralık ayında ve ocak-aralık döneminde en çok hafif ticari araç satan otomobil markası Ford oldu. Ford, geçtiğimiz ay 14 bin 850 adet, ocak-aralık aylarında ise 83 bin 131 adet hafif ticari araç sattı. İkinci sırada ise Fiat konumlandı. Fiat'ın geçtiğimiz ay 8 bin 12 adet, ocak-aralık aylarında ise 46 bin 854 hafif ticari araç sattığı açıklandı.

Peugeot, geçtiğimiz ay 3 bin 607 adet, ocak-aralık döneminde ise 26 bin 661 adet hafif ticari araç sattı. Opel, aralık ayında 4 bin 349 adet, ocak-aralık döneminde ise 27 bin 471 adet hafif ticari araç sattı. Citroen, geçtiğimiz ay 3 bin 185 adet, ocak-aralık döneminde 23 bin 622 adet satıldı. Listede Toyota, Volkswagen ve Renault dahil pek çok marka bulunuyor.