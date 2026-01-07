Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: BYD, Togg'u Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Tesla geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede BYD, Togg, Fiat, Toyota, Dacia, Volskwagen, Peugeot ve Nissan dahil pek çok markanın arabaları mevcut.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller

Sıra No Otomobil Adı Aralık Satış Adedi Ocak-Aralık Satış Adedi 1 Tesla Model Y 1.554 31.509 2 BYD Seal U 2.919 30.380 3 Togg T10X 1.960 27.583 4 Fiat Egea Cross 2.592 26.820 5 Toyota C-HR 3.034 25.215 6 Dacia Sandero Stepway 3.520 23.699 7 Volkswagen T-Roc 2.716 22.464 8 Peugeot 2008 2.626 22.341 9 Volkswagen Taigo 3.913 21.367 10 Nissan Qashqai 1.119 20.694

Kısa süre önce kasım ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller ve en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan SUV otomobiller duyuruldu. Tesla, ocak-aralık döneminde 31 bin 509 satış adedine ulaştı. Böylece Tesla'nın popüler arabası, 2025'te Türkiye'de en çok satıaln SUV modeli oldu.

BYD Seal U, ocak-aralık döneminde ise 30 bin 380 satış adedine ulaşarak ikinci sırada konumlandı. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ise üçüncü sırada konumlandı. Yerli otomobil, geçtiğimiz yıl 27 bin 583 adet satıldı. Bu arabayı 26 bin 820 satış adedi ile Fiat Egea Cross takip etti.

Türkiye'de aralık ayında ve ocak-aralık döneminde en çok SUV satan otomobil markası Volkswagen oldu. Almanya merkezli şirket, aralık ayında 10 bin 483 adet, ocak-aralık döneminde ise 73 bin 485 adet SUV araba sattı. Peugeot, en fazla SUV satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı.

Fransa merkezli şirketin geçtiğimiz ay 7 bin 901 adet, ocak-aralık döneminde ise 58 bin 377 adet SUV araç sattığı açıklandı. Toyota'nın aralık ayında 4 bin 55 adet, ocak-aralık aylarında ise 39 bin 332 adet SUV otomobil sattı. Hyundai, ocak-aralık döneminde 38 bin 46 satış adedine ulaşarak dördüncü sırada konumlandı.

BYD, geçtiğimiz yıl 38 bin 30 adet SUV otomobil sattı. Altıncı sırada 31 bin 509 satış adedi ile Tesla, yedinci sırada ise 30 bin 338 satış adedi ile Renault konumlandı. Bu markaları 28 bin 579 satış adedi ile Chery takip etti. Listede ayrıca Nissan, Togg, Fiat, Opel, Dacia ve Kia dahil pek çok marka bulunuyor.