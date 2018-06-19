Türkiye 5G Teknolojisine Geçen İlk 10 Ülkeden Biri Olacak

İstanbul’da düzenlenen ICEMİS’2018 fuarına katılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G teknolojisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sayan, Türkiye’nin 5G teknolojisini ticareti olarak kullanan ilk 10 ülkeden biri olacağını söyledi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan BTK Başkanı, artık hayatımıza iyice yerleşen 4G ihalesinin yapılmasıyla birlikte 5G’nin önünün açıldığını hatırlatarak, 5G teknolojilerinin kullanımıyla ilgili ODTÜ, Bilkent, Hacettepe gibi üniversitelerin yanı sıra Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile işbirliğine gidildiğini ifade etti. Sayan, "Şimdiye kadar insanlar birbiriyle haberleşiyordu; 5G ile birlikte makineler arasında haberleşme olacak, iki müjde vermek istiyorum. 5G teknolojisinin standartları geçtiğimiz hafta endüstriyel olarak kabul edildi ve bu standartlara göre üretim yapılmaya başlandı. Biz de geçtiğimiz yıl duyurduğumuz '5G Türkiye' forumunu BTK Başkanlığı'nda ülkemizde kurduk. İlk somut adım olarak 5G Vadisi-Açık Test Sahası'nı Ankara'da faaliyete geçirdik. Bu vadide Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi' ile birlikte BTK'nın bulunduğu alanda 5G ile ilgili her türlü teknolojinin alt yapısı test edilecek. 5G gelmeden önce bütün teknolojilerin vadide denenmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

5G teknolojisini kullanan ilk ülkelerden biri olmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Ömer Fatih Sayan, henüz 5G teknolojisi üzerinde geliştirmelerin yapıldığını dile getirdi. Çeşitli kuruluşların 5G teknolojilerine dair standartları belirlemelerinin ardından Türkiye’nin harekete geçeceğini kaydeden başkan, “Bu çok uzak değil. Önce patent alınıyor, güçlü olanların standartta yarışı oluyor, standart yarışı da şu anda bitti, bu yarıştan sonra da standarda göre patentini kabul ettirebilenler ücretleri alacaklar ve üretim başlıyor. Şu anda standardın kabul edilmesi ve bu standarta göre üretimin başlayacağı dönemdeyiz. Sadece hangi frekansta 5G'nin kullanılacağı eksik. Adaybantlar 700 ve 3 bin 500 frekansları illaki onları da beklemeye gerek yok, biz 5G test vadisinde 3 bin 500'ü ve 700'ü mevcut operatörlerin kullandığı 2 bin 100, 2 bin 600, bin 800 frekanslarının üstüne koyduk. Bundan önce hep hızdan bahsediyorduk evet hız 10 kat artıyor ama bunun yanı sıra gecikme süresi çok azalıyor. Mesela, İstanbul'da operatör ameliyat cihazında bir hareket yaptı, bunun Hakkâri’ye yansıması 1,2 saniye gecikmeyle oluyordu, 5G teknolojisiyle birlikte bu gecikme süresi milisaniyeler seviyesine düşüyor. Yani tamamen uzaktan istediğiniz hareketi yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Operatörler 5G'ye 2021 Yılında Geçecek

5G teknolojisinin hızla birlikte çeşitli teknolojik ilerlemeleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Ömer Fatih Sayan, operatörlerin yeni teknolojiye geçme sürelerinin beklenenden daha ileride olabileceğinin altını çizdi. 5G teknolojisinin deme sürecinin Türkiye’de 2019 yılında başlayacak olduğunu söyleyen başkan, ticari olarak operatörlerin bu teknolojiyi son kullanıcıya ancak 2020 ya da 2021 yılında ulaştırabileceklerini belirtti.

Sayan, "2019'un ekim ayında BM Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) Dünya Radyokomünikasyon Konferansı yapılacak. Hangi frekansların standart olarak 5G'de kullanılacağı da bu konferansta belli olacak.” dedi.