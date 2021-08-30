Türkiye, AB Dijital Covid-19 Aşı Sertifikasına Dahil Edildi

Türkiye, AB'nin Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası programına dahil edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) açıkladığı son raporla birlikte koronavirüs aşı sertifikasını almış Türk vatandaşları, 27 farklı Avrupa Birliği ülkesine vize işlemleri sonrasında seyahat edebilecek.

Avrupa Birliği, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin koronavirüs aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi. AB Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı COVID-19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığını açıklamıştı.

Türkiye, AB'nin Dijital Covid-19 Aşı Sertifikasını Aldı

Geçtiğimiz günlerde gelen bir rapor, Türkiye'den alınan sertifikaların, AB üyesi ülkelere giriş yaparken kullanılabileceğini gösteriyordu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan yeni açıklama doğrultusunda Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiği gün yüzüne çıktı.

SHGM tarafındann yayınlanan kararla birlikte koronavirüs aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 farklı Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz bir şekilde seyahat etme hakkına sahip olacak. Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi ile ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Nedir ve Nasıl Alınır?

Yapılan resmi açıklama ile birlikte aşı sertifikalarının AB sistemine bağlanacağının altı çizildi. Böylece Türkiye'den alınan sertifikalar, AB üyesi ülkelere giriş yaparken otomatik olarak sorgulanabilecek. Böylece seyahat öncesi ekstra detaylar belirtilmeden, sadece sertifikaya dair bilgiler alınıp, gösterilebilecek.

Yine aynı açıklamada, Türkiye'den alınan sertifikanın "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği duyurulmuştu.

Türkiye’de COVID-19 aşılama çalışmaları 13 Ocak’ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor.