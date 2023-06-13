Türkiye'nin İlk Cep Uydusu 'İstanbul' Fırlatıldı!

Türkiye'nin ilk ticari cep uydusu girişimi Hello Space, SpaceX Transporter-8 görevi kapsamında 'İstanbul' adlı ilk test uydusunu başarıyla uzaya fırlattı.

5cm x 5cm x 5cm boyutlarında kompakt bir cep uydusu olan İstanbul, dünyanın en küçük ve en yeni uydu standardı ve Türkiye'nin bir avuca sığabilen ilk uydusu olma özelliğini taşıyor. Tamamen Türkiye'de geliştirilen uydunun yazılım ve donanımı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.

İstanbul, Hello Space'in Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde bulunan yer istasyonundan izlenecek.

Fırlatma Ne Önem Taşıyor?

Hello Space, lojistik, tarım ve üretim gibi çeşitli sektörlere hitap eden cep uydu ağı aracılığıyla küresel çapta kesintisiz IoT veri hizmetleri sunmayı hedefliyor. Girişimin gelişmiş dar bant veri iletişim teknolojisi, insan yoğunluğunun düşük olduğu uzak bölgelerde ve okyanuslarda güvenilir kapsama alanı sağlayarak mevcut teknolojilerin bıraktığı boşlukları dolduruyor.

Uydu teknolojilerinden yararlanan Hello Space, okyanuslardaki konteyner konumu ve örtüsüz tarım arazilerinden sıcaklık ve nem ölçümleri de dâhil olmak üzere doğru ve tutarlı veriler sağlayarak iş ortaklarının verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Hello Space ekibi, sektör ortalaması olan 2-2,5 yıla kıyasla uydu üretim ve fırlatma süresini önemli ölçüde azaltarak sadece bir yıla indirmeyi başardıkları için uydunun fırlatılmasından duydukları heyecanı dile getirdi. Bir takım-uydu ağı kurmayı planlayan şirket, İstanbul'dan sonra dört test uydusu daha fırlatmayı hedefliyor. Bu ilave uyduların Ekim ayında fırlatılması planlanıyor.