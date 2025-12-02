Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar: Zirvede Ford Var
Paylaşılan raporla beraber Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Peki, ilk sırada hangi araba yer aldı? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Ford Tourneo Courier, kasım ayında 3 bin 202 adet satılarak zirvede konumlandı.
- Fiat Doblo Combi, 2 bin 196 satış adedi ile ikinci sırada yer aldı.
- Üçüncü sırada 2 bin 184 satış adedine ulaşan Peugeot Rifter bulunuyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Ford geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede Fiat, Peugeot, Opel, Volkswagen ve Citroen dahil pek çok markanın arabaları mevcut.
Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar
|Sıra no
|Otomobil Adı
|Kasım Satış Adedi
|Ocak-Kasım Satış Adedi
|1
|Ford Tourneo Courier
|3.202
|26.144
|2
|Fiat Doblo Combi
|2.196
|16.257
|3
|Peugeot Rifter
|2.184
|15.715
|4
|Ford Transit Kamyonet
|1.407
|15.020
|5
|Opel Combo
|1.663
|12.878
|6
|Citroen Berlingo
|1.789
|12.687
|7
|Volkswagen Caddy
|1.028
|10.813
|8
|Ford Transit Van
|1.154
|8.436
|9
|Ford Transit Custom
|1.760
|7.367
|10
|Fiat Scudo
|740
|7.165
Kısa süre önce kasım ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller ve en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan hafif ticari araçlar duyuruldu. Rapora göre zirvede konumlanan Ford Tourneo Courier, kasım ayında 3 bin 202 adet, ocak-kasımdöneminde ise 26 bin 144 adet satıldı.
Fiat Dombo Combi'nin geçtiğimiz ay 2 bin 196 adet, ocak-kasım döneminde ise 16 bin 257 adet satıldığı açıklandı. Peugeot Rifter, kasım ayında 2 bin 184 adet, ocak-kasım döneminde ise 15 bin 715 adet satıldı. Ford tarafından üretilen Transit Kamyonet, kasım ayında 1.407 satış adedine, ocak-kasım aylarında ise 15 bin 20 satış adedine ulaştı.
Türkiye'de kasım ayında ve ocak-kasım döneminde en çok hafif ticari araç satan otomobil markası Ford oldu. Ford, geçtiğimiz ay 8 bin 717 adet, ocak-kasım aylarında ise 68 bin 281 adet hafif ticari araç sattı. İkinci sırada ise Fiat konumlandı. Fiat'ın geçtiğimiz ay 4 bin 676 adet, ocak-kasım aylarında ise 38 bin 842 hafif ticari araç sattığı açıklandı.
Peugeot, geçtiğimiz ay 2 bin 915 adet, ocak-kasım döneminde ise 23 bin 54 adet hafif ticari araç sattı. Opel, kasım ayında 2 bin 506 adet, ocak-kasım döneminde ise 23 bin 122 adet hafif ticari araç sattı. Citroen, geçtiğimiz ay 2 bin 691 adet, ocak-kasım döneminde 20 bin 437 adet satıldı.