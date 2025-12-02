Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar: Zirvede Ford Var

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Ford geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede Fiat, Peugeot, Opel, Volkswagen ve Citroen dahil pek çok markanın arabaları mevcut.

Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar

Sıra no Otomobil Adı Kasım Satış Adedi Ocak-Kasım Satış Adedi 1 Ford Tourneo Courier 3.202 26.144 2 Fiat Doblo Combi 2.196 16.257 3 Peugeot Rifter 2.184 15.715 4 Ford Transit Kamyonet 1.407 15.020 5 Opel Combo 1.663 12.878 6 Citroen Berlingo 1.789 12.687 7 Volkswagen Caddy 1.028 10.813 8 Ford Transit Van 1.154 8.436 9 Ford Transit Custom 1.760 7.367 10 Fiat Scudo 740 7.165

Kısa süre önce kasım ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller ve en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan hafif ticari araçlar duyuruldu. Rapora göre zirvede konumlanan Ford Tourneo Courier, kasım ayında 3 bin 202 adet, ocak-kasımdöneminde ise 26 bin 144 adet satıldı.

Fiat Dombo Combi'nin geçtiğimiz ay 2 bin 196 adet, ocak-kasım döneminde ise 16 bin 257 adet satıldığı açıklandı. Peugeot Rifter, kasım ayında 2 bin 184 adet, ocak-kasım döneminde ise 15 bin 715 adet satıldı. Ford tarafından üretilen Transit Kamyonet, kasım ayında 1.407 satış adedine, ocak-kasım aylarında ise 15 bin 20 satış adedine ulaştı.

Türkiye'de kasım ayında ve ocak-kasım döneminde en çok hafif ticari araç satan otomobil markası Ford oldu. Ford, geçtiğimiz ay 8 bin 717 adet, ocak-kasım aylarında ise 68 bin 281 adet hafif ticari araç sattı. İkinci sırada ise Fiat konumlandı. Fiat'ın geçtiğimiz ay 4 bin 676 adet, ocak-kasım aylarında ise 38 bin 842 hafif ticari araç sattığı açıklandı.

Peugeot, geçtiğimiz ay 2 bin 915 adet, ocak-kasım döneminde ise 23 bin 54 adet hafif ticari araç sattı. Opel, kasım ayında 2 bin 506 adet, ocak-kasım döneminde ise 23 bin 122 adet hafif ticari araç sattı. Citroen, geçtiğimiz ay 2 bin 691 adet, ocak-kasım döneminde 20 bin 437 adet satıldı.