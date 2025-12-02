Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı! Renault Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca BYD, Nissan, Toyota, Volkswagen, Tesla ve Togg ve Citroen dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar (Kasım 2025)

Renault Megane Sedan (4.657 adet) Renault Clio HB (4.468 adet) BYD Seal U (3.940 adet) Nissan Qashqai (3.376 adet) Renault Duster (3.275 adet) Toyota Corolla (3.045 adet) Volkswagen Taigo (2.662 adet) Tesla Model Y (2.535 adet) Volkswagen T-Roc (2.435 adet) Toyota C-HR (2.395 adet)

Kısa süre önce Türkiye'de en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Bu kez ise en çok satılan otomobiller belli oldu. Listenin ilk sırasında Renault tarafından piyasaya sürülen Megane Sedan modeli bulunuyor. Otomobilin geçtiğimiz ay içerisinde 4 bin 657 adet satıldığı açıklandı. Renault Clio HB, 4 bin 468 satış adedi ile ikinci sırada konumlandı.

Üçüncü sırada BYD markasının Seal U otomobili yer aldı. Seal U'nun 2025 yılının kasım ayında 3 bin 940 adet satıldığı açıklandı. Nissan Qashqai ise 3 bin 376 satış adedine ulaşarak dördüncü sırada bulunuyor. Bu arabayı 3 bin 275 satış adedi ile Renault Duster takip etti.

Toyota Corolla, geçtiğimiz ay 3 bin 45 adet satılarak altıncı sırada konumlandı. Volkswagen Taigo, 2 bin 662 satış adedine ulaşarak yedinci sırada yer aldı. Tesla Model Y, 2 bin 535 satış adedi ile sekizinci sırada yer aldı. 2 bin 435 satış adedine ulaşan Volkswagen T-Roc ise dokuzuncu sırada bulunuyor.

Onuncu sırada yer alan Toyota C-HR'nin 2 bin 395 satış adedine ulaştığı açıklandı. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10F, 2 bin 366 adet satılarak 11. sırada konumlandı. Listede ayrıca Dacia Sandero Stepway, citroen C4X, Skoda Octavia, Hyundai i20 ve Peugeot 2008 dahil pek çok otomobil yer alıyor.