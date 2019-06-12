Türkiye Kendisine Verilen Gezegene İsim Arıyor

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından ülkemize verilen WASP-52 kodlu yıldıza ve yörüngesindeki gezegene isim arıyoruz. Dünya'dan 457 ışık yılı uzaklıkta olan gezegene sizce ne isim koyulmalı?

IAU'nun 100. yılına özel Türkiye'ye verilen gezegen ailesine uluslararası geçerli olacak bir isim koyulacak. Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, artık yeni yıldız ve gezegenlerine isim verme hakkı tanındığını dile getirdi.

WASP-52 kod adına sahip gezegen ailesine ayrıca özel isim de verilebileceğini belirten Küçük, yıldızın yaklaşık 457 ışık yılı uzaklıkta olduğunu aktardı. "Gezegen yaşanabilir bir gezegen değil, gaz gezegen. Önemli olan isim hakkının bize verilmesi" şeklinde konuşan Küçük, isim kriteri için halkın yorumuna da açık olduklarını söyledi. Türk Astronomi Derneği Başkanı şunları ifade etti:

"Farklı üniversitelerden oluşan bir jürimiz var. Bu jüri iki aday isim belirleyecek ve birliğe sunacak. İsim vermenin belirli kuralları var, siyasi içerikli olmamalı, kimseyi rencide etmemeli. İlk kez bir yıldıza isim vereceğiz ve verdiğimiz isim literatüre girecek. Uydular yaparak bu uydulara yapacağımız alıcılarla, sensörlerle yeni yıldızlar galaksiler keşfetmek istiyoruz"

Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100. kuruluş yıldönümüne özel etkinlikleri ve isim önerileri için burayı tıklamanız yeterli. Türkiye'ye verilen gezegene sizce ne isim koyulmalı, görüşlerinizi bizimle paylaşın.