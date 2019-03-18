Türkiye'nin Bilişim Üssü ODTÜ'de Faaliyete Geçti

Bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknolojiler geliştirerek Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak adına araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmesi adına kurulan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, faaliyetlerine başladı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök tarafından yapılan açıklama ile Teknolkent Bilişim İnovasyon Merkezi’nin temel amacının, bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknoloji şirketlerinin ortaya çıkışını desteklemek ve küresel ölçekteki şirketlerin bölgeye yatırım yapmalarını cazip hale getirmek olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük girişim merkezi San Francisco’da açılan ODTÜ Kuluçka Merkezi aracılığıyla öğrendikleri deneyimi yurtiçine taşımaya kararlı olduklarını söyleyen Kök, “Yıllar içinde Silikon Vadisi'nde gözlemlediğimiz modeli, bir anlamda Ankara'ya taşımış olduk” açıklamasını yaptı.

Merkezin 5G, bulut sunucular, büyük veri, nesnelerin interneti ve sanayide dijital dönüşüm konuları üzerine çalışması düşünülen merkez hakkında açıklamalarına devam eden Kök, şunları kaydetti: “Ülkemiz genelinde, aynı zamanda işin bir de eğitim boyutuna bakacak olursak öğrencilerimize bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, bu teknolojiler vasıtasıyla üretim yapabilmenin yolları, girişimcilik gibi konularda da eğitimler düzenlenmesi ve öğrencilerin bu yeni teknolojilere hakim olmalarına katkı sağlayacak organizasyonlar yapılması merkezimizin öncelikleri arasında. Bu bağlamda YÖK'ün başlattığı 100/2000 programı kapsamında, ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağını zenginleştirmeye yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye de bu merkezimizde destek vereceğiz.”

Prof. Dr. Kök, merkezde aynı zamanda toplam 2 bin 500 metrekarede "CoZone" adında ortak çalışma alanı kurulduğunu belirterek, "Bu alanın ana hedefi, inovasyonun artması, hem bölgesel hem de tüm ülke genelinde ekonominin büyümesine katkı sağlamak. Bu bölgede üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, özellikle inovasyon konusunda kendi aralarında ve farklı bilişim firmalarıyla çalışarak, belirli alanlarda hem kendi girişimciliklerini geliştirme hem de şirketlerden destek alma imkanına sahip olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kök, "ODTÜ Teknokent, ülkemizin ilk teknokenti. Teknokent bünyesinde bu ana kadar yaptığımız teknoloji ihracatı yaklaşık 1,3 milyar dolar. Yeni oluşturduğumuz Bilişim İnovasyon Merkezi ile bu ihracatı en az yüzde 15 daha artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.