Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar: Fiat'tan Büyük Başarı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Fiat geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. Listede Ford, Volkswagen, Peugeot, Citroen ve KG Mobility dahil pek çok markanın arabaları bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar (Ocak 2026)

Fiat Doblo Combi: 1.722 adet Ford Tourneo Courier: 1.161 adet Volkswagen Caddy: 812 adet Ford Transit Kamyonet: 796 adet Citroen Berlingo: 747 adet KG Mobility Musso Grand: 728 adet Ford Transit Van: 581 adet Fiat Scudo: 541 adet Fiat Doblo Cargo: 481 adet Renault Kangoo: 445 adet

Kısa süre önce ocak ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller ve en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan hafif ticari araçlar duyuruldu. Rapora göre zirvede konumlanan Fiat Doblo Combi, ocak ayında 1.722 satış adedine ulaşmayı başardı. Bu otomobili 1.161 satış adedi ile Ford Tourneo Courier takip etti.

Üçüncü sırada 812 satış adedi ile Volkswagen Caddy, dördüncü sırada ise 796 satışa dedi ile Ford Transit Kamyonet konumlandı. Beşinci sırada bulunan Citroen Berlingo'nun ise geçtiğimiz ay 747 adet satıldığı açıklandı. Sekizinci sırada 541 satış aded iile Fiat Scudo, dokuzuncu sırada ise 481 satış adedi ile Fiat Doblo Cargo yer aldı.

Türkiye'de 2026 yılının ocak ayında en çok hafif ticari araç satan otomobil markası Ford oldu. Ford, geçtiğimiz ay 3 bin 490 adet hafif ticari araç sattı. İkinci sırada ise Fiat konumlandı. Fiat'ın geçtiğimiz ay 3 bin 334 adet hafif ticari araç sattığı açıklandı. Bu markaları 1.334 satış adedi ile Citroen ve 1.279 satış adedi ile Volkswagen takip etti.

Beşinci sırada 1.0001 satış adedi ile Opel, altıncı sırada ise 930 satış adedi ile Toyota konumlandı. Bu markaları 760 satış adedi ile Peugeot, 728 satış adedi ile KG Mobility takip etti. Renault ise 598 satışa dedi ile dokuzuncu sırada bulunuyor. Listede ayrıca Mercedes-Benz, Iveco, Isuzu, Foton, Tenax, Hyundai ve Nissan dahil olmak üzere pek çok marka da mevcut.