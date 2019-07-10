Twitter, Dışlayıcı Söylemleri ‘Nefret Davranışı’ Olarak Değerlendirecek

ABD’li sosyal medya devi Twitter, dini gruplara yönelik dışlayıcı söylemlerin de nefret davranışı olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Twitter, nefret davranış politikalarını genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda dini baz alarak insanları dışlayan söylemlerin de nefret davranış politikaları çerçevesine değerlendirileceğini açıklayan sosyal medya devi, kuralları ihlal eden tweet’lerin diğer kullanıcılar tarafından raporlanması durumunda hemen silineceğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl nefret davranış politikalarını düzeltmek için kullanıcılardan ve uzmanlardan geri bildirim istediklerini söyleyen Twitter, iki hafta içinde 30’dan fazla ülkeden 8 bine yakın cevap aldıklarını belirtti.

Twitter’ın aldığı geri bildirimlerin bazıları şu şekilde:

Daha temiz bir dil - Kullanılan dillerin daha detaylı bir şekilde, kuralları ihlal eden örneklerle incelenerek politikaların geliştirilmesi önerildi. Biz de bu geri bildirimi hem politikamızı uygularken hem de birkaç hafta önce kurallarımızı güncellerken göz önünde bulundurduk.

Kastedilen kelime havuzunun daraltılması - Katılımcılar, ‘’tanımlanabilir’’ grupların çok geniş olduğunu ve politik grupların, nefret gruplarının ve marjinal olmayan grupların hedef alınmasının bir ihlal olmaması gerektiğini söyledi. Birçok insan nefret gruplarına istediği zaman istediği gibi korkusuzca seslenmek istediğini belirtti. Başka örneklerde, insanlar takipçilerine, arkadaşlarına ve fanlarına ‘’kediler’’ veya ‘’canavarlar’’ gibi sevecen terimlerle hitap edebilmek istedi.

Uygulamada tutarlılık - Pek çok kişi bu kuralın adil ve tutarlı bir şekilde uygulanacağı konusunda kaygılarını belirtti, bu yüzden ekiplerimizin durumu daha iyi anladıklarından emin olmak için daha uzun ve detaylı bir eğitim süreci oluşturduk. Bu uygulama için daha önce açıkladığımız değişiklik sebebiyle bu kuralı neyin ihlal edeceğine dair örnekleri incelemek özellikle önemliydi.

Topluluktaki dini ayrımcılığı, nefret söylemini ve yabancı karşıtlığını bitirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Twitter, güncellenen topluluk kurallarının platformu daha güvenli bir yer yapacağını kaydetti.