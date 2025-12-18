Eğitimde Yeni Dönem: İki Dev Platform Tek Çatı Altında Birleşiyor!

Günümüzde özellikle dijital beceriler artık geleneksel eğitim kurumlarından ziyade internet üzerindeki platformlar aracılığıyla öğreniliyor. Bu alanda öne çıkan iki büyük platform ise Coursera ve Türk iş insanı Eren Bali tarafından kurulan Udemy olarak biliniyor. Gelen son bilgilere göre çevrim içi eğitim sektörünün bu iki dev ismi güçlerini birleştirerek tek çatı altına girmeye hazırlanıyor. işte ayrıntılar...

Coursera ve Udemy Birleşiyor

Coursera ve Udemy, yaklaşık 2,5 milyar dolar değerindeki birleşme anlaşmasını resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Coursera, Udemy’yi tamamen hisse takasına dayalı bir anlaşmayla satın alacak. Dijital eğitim alanında çok ses getiren bu birleşmenin gerekli resmi izinlerin alınması ve hissedarların onay vermesi halinde 2026'nın ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

Coursera ve Udemy, 2025’in üçüncü çeyreğinde gelirlerini artırmış olsa da aynı durum hisse fiyatları için de geçerli değil. Zira güvensizlik nedeniyle iki şirketin de borsadaki değeri azaldı. Firmaların birleşmesiyle birlikte yatırımcıların tekrardan güvenini kazanması bekleniyor.

Udemy, kullanıcılara daha az vakit alan ve kişisel ihtiyaçlara göre hazırlanan yapay zekâ destekli yeni bir öğrenme özelliğini hayata geçirdi. Coursera tarafında ise ChatGPT ile yapılan entegrasyonun yanı sıra popüler sohbet botu Claude’un geliştiricisi Anthropic ile içerik odaklı iş birlikleri yapıldı.

İki şirketin tek çatı altında birleşmesiyle birlikte yapay zekâ destekli eğitimin çok daha gelişmiş bir noktaya ulaşması bekleniyor. Zira şirket yöneticileri de yapay zekâ ile öğrenmenin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini ifade ediyor. Önümüzdeki aylarda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.