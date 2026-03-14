İlginç Bir Korku Oyunu Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun veriyor. Bunlardan sonuncusu ise 12 Mart'ta verdiği Cozy Grove ve Isonzo oldu. Şimdi de Golden Rock GTeam isimli bir yayıncı, kendi korku oyunununu şirketin uzun bir süredir sürdürdüğü ücretsiz oyun kampanyasından bağımsız olarak bedava olarak sunuyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Umm Oyoun ücretsiz oldu. Oyun normalde Epic Games üzerinden 34 TL, Steam üzerinden 2.99 dolar (132 TL) fiyat etiketiyle satılıyor ancak yeni başlayan fırsat sayesinde hiçbir şekilde ücret ödemenize gerek kalmadan oyunu kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Tahmin edilebileceği üzere bunun için bir sorun tarih de bulunuyor.

Oyunun mağaza sayfasına göre kampanya 17.03.2026 saat 01.00'de sona erecek. Belirtilen tarihten sonra oyunu almak isteyenlerin ne yazık ki ödeme yapması gerekecek fakat bu tarihten önce oyunu alırsanız hemen yüklemeseniz de oyuna sahip olmaya devam edeceksiniz. Yani oyunu dilediğiniz zaman indirip oynama imkânı elde edeceksiniz.

Umm Oyoun Fragmanı

Umm Oyoun Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında konumlanan Umm Oyoun, fırtınalı bir havada gizemli bir şekilde ortadan kaybolan babalarını aramak için yola çıkan bir anne ile çocuğu merkezine alıyor. Oyuncuları sırlar ve gizemli karakterlerle dolu bir dünyaya çeken bu oyunda etrafı detaylı olarak araştırıp gizli ipuçlarını bulmaya çalışıyorsunuz.

Karşınıza çıkan bulmacaları çözdükçe oyunda ilerlemeye devam ediyorsunuz. Etrafı aydınlatmak ve güvenli bir alan elde etmek için mum yakabilir, karanlık ve ürkütücü yerlerde önünüzü görmek için el el feneri kullanabilirsiniz. Elbette ki karşınıza çıkabilecek hayaletlere karşı da dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde yakalanabiliyor ve beklenmedik sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz.

Umm Oyoun'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 TI

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Umm Oyoun'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: GeForce RTX 3060

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Umm Oyoun'u Kimler Severek Oynar?

Umm Oyoun, bulmaca çözerek ilerlemeniz gereken oyunları seviyorsanız pekâlâ sevebileceğiniz bir oyun. Duygusal derinliği olan oyunları seviyorsanız, örneğin daha önce The Last of Us gibi yapımları oynadıysanız muhtemelen bu oyunu beğeneceksinizdir. Oyun genel olarak kayıp bir babanın peşinde umutsuz şekilde hareket eden anne ve kızın çaresizliğini merkezine alıyor. Yol boyunca yaşananlar, sizi doğrudan oyunun içine çekebilir.

Umm Oyoun'u Kimler Sevmez?

Saf aksiyondan ziyade işin keşif ve gerilim tarafına odaklanan oyunları sevmiyorsanız bu oyun tam size göre olabilir. Oyunun büyük bir kısmı yürüyerek, bir şeyler keşfetmeye çalışarak geçiyor, sadece küçük bir hareketlilik katmak için hayalet kovalamacaları eklenmiş. Dolayısıyla doğrudan düşmanlarla karşı karşıya geldiğiniz oyunlardan başka bir şey oynamadıysanız Umm Oyoun da ilginizi çekmeyecektir.

Editörün Yorumu

Oyunu biraz deneme şansı buldum. Geliştiricinin de belirttiği gibi şu an zaten tam olarak bitmiş bir oyundan bahsetmek zor. Geliştirici Mesopotamia Games Studio, oyunu yavaş yavaş geliştirmeye devam ediyor. Bu sürece doğrudan dahil olmak, her geçen gün oyunun nasıl bir evreye geçtiğini görmek açısından bence önemli bir avantaj. Muhtemelen önümüzdeki aylarda çok daha iyi hâle gelecektir.