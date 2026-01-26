2.149 TL'lik Oyun PlayStation Plus'a Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Sony, PlayStation Plus hizmeti ile her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation Plus aboneleri, kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve böylelikle eğlenceli vakit geçirebiliyor. Son sızıntı ile birlikte önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlardan bir tanesi ortaya çıktı.

PlayStation Plus'a Şubat 2026'da Hangi Oyun Eklenecek?

İddiaya göre PlayStation Plus'ın kütüphanesine 3 Şubat 2026 tarihinde Undisputed eklenecek. Bu iddia doğruysa PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren Undisputed'i ekstra bir ücret ödemeden indirip oynamaya başlayabilecek. Ücretsiz olarak sunulacak diğer oyunların neler olacağı henüz belli değil.

PlayStation Plus Essential aboneleri için ocak ayında Need for Speed Unbound (PS5), Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS5, PS4) ve Core Keeper(PS5, PS4) ücretsiz olarak sunulmuştu. Sony'nin önümüzdeki günlerde Şubat 2026'nın PlayStation Plus Essential oyunlarını açıklaması bekleniyor.

Undisputed Fragmanı

Undisputed Nasıl Bir Oyun?

Undisputed, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Gerçekçi oynanışıya dikkatleri üzerinde toplayan oyunda bazı rakipler agresif oynarken bazıları ise daha çok savunmaya yöneliyor. Bu nedenden dolayı her boks maçında farklı bir strateji uygulamamız ve enerjiyi dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

Oyunda kroşe ve aparkat gibi hareketlerin yanı sıra çeşitli savunma hareketleri de bulunuyor. Bu savunma mekanikleri gerçekçiliği arttırıyor çünkü saldırının yanı sıra doğru zamanda savunma yapmamız da gerekiyor. Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu mod ve çevrim içi mod bulunuyor.

Kariyer modunda bir boksör oluşturup şampiyonluk yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Çevrim içi modda ise dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebiliyoruz. Oyunda ayrıca oynanışa alışmamızı sağlayan bir eğitim modu da mevcut. Steel City Interactive tarafından geliştirilen oyun 2024 yılının ekim ayında satışa sunuldu.