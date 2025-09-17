Riot’tan Dev Yenilik: VALORANT İçin Beklenen Güncelleme Yayında!

Riot Games’in 2020’de çıkış yapan ve kısa sürede en iyi ücretsiz FPS oyunlarından biri haline gelen VALORANT, zamanla oyuncuların beklediği eksik özellikleri tek tek kazanmayı sürdürüyor. Yakın zamanda oyun motoruna önemli bir değişiklik olmasıyla gündeme gelen yapım, şimdi Oyun Tekrarı Sistemi (Replay System) yeniliğine kavuştu. Peki bu özellik ne işe yarıyor?

VALORANT İçin Oyun Tekrarı Sistemi Yayınlandı

Kısa süre önce yayınlanan Patch 11.06 güncellemesiyle VALORANT’a uzun süredir beklenen Oyun Tekrarı Sistemi eklendi. Bu yenilik sayesinde oyuncular artık en son oynadıkları maçları baştan sona izleyebiliyor. Böylece maç boyunca yaşanan anları daha detaylı görme, yapılan hataları analiz etme veya öne çıkan başarılı oyunları tekrar izleme imkânı sunuluyor.

Replay sistemi sadece kendi performansınızı değil, aynı zamanda takım arkadaşlarınızın ve rakiplerinizin oyun içi hamlelerini de detaylı biçimde inceleme imkânı sunuyor. Oyuncular maç boyunca 10 farklı oyuncunun birinci şahıs kamerasına geçiş yapabiliyor, kullanılan yetenekleri takip edebiliyor ve oyunu yavaşlatma, hızlandırma ya da duraklatma gibi farklı hız seçenekleriyle izleyebiliyor.

Ayrıca zaman çizelgesi üzerinden dilediğiniz ana kolayca atlayabiliyorsunuz. Zaman çizelgesinde öldürmeler, ölümler ve ulti kullanımları özel ikonlarla işaretleniyor. Böylelikle önemli anlara hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra serbest gözlem kamerası sayesinde üçüncü şahıs bakışıyla oyunu keşfetmek de mümkün.

VALORANT Oyun Tekrarı Nasıl İzlenir?

Yalnızca güncelleme sonrasında oynadığınız tüm maçların tekrarını izleyebilmek mümkün. Bunun için karşılaşma tamamlandığında Karşılaşma Ayrıntıları ekranında ya da Kariyer sekmesine eklenen oyun tekrarı simgesine tıklayarak ilgili maçın tekrarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? VALORANT için sunulan Oyun Tekrarı Sistemini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.