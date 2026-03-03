vivo'dan Çok Güçlü Tablet Geliyor! Çalıştırmayacağı Mobil Oyun Yok

vivo Pad 6 Pro, MWC 2026'da görüntülendi ancak bu sadece nasıl göründüğünü ortaya çıkarmakla sınırlı kalmadı. Öte yandan cihazın işlemcisi de netlik kazandı. Görünüşe bakılacak olursa çok güçlü bir işlemciye sahip tablet geliyor. Bu cihazın hemen ekranında ise "Yaratıcılık, ilham neredeyse oradadır" sloganı yer aldı.

vivo Pad 6 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Ne Kadar Güçlü?

vivo Pad 6 Pro, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU'sunu kullanan işlemci, LPDDR5X belleği destekliyor.

Bu işlemci, en ağır oyunları yüksek grafik ayarlarında sorunsuz bir şekilde oynatır. War Thunder Mobile, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve çok daha fazlasının FPS düşüşü gibi sorunlar olmadan keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca ray tracing destekli oyunlarda da ciddi avantaj elde etmenize olanak tanır. Eğer emülatör kullanarak PC oyunları çalıştırmayı denerseniz bunların bir kısmında orta ayarlarda ideal bir FPS değeri alabilirsiniz.

vivo Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce elde ortaya çıkan bilgilere göre vivo Pad 6 Pro'nun ekranı 13,2 inç büyüklüğünde olacak ve 144Hz yenileme hızı sunacak. vivo Pad 5 Pro'da 13 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük ve 1200 nit maksimum parlaklık olduğunu belirtelim. Bundan hareketle yeni modelde de IPS LCD ekran görebileceğimizi söylemek mümkün.

vivo Pad 6 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo Pad 6 Pro'nun yaklaşık 13.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Dev bataryası sayesinde tabletin kullanıcıları epey uzun pil ömrü elde edecek. Böylece cihazı sık sık şarj etme gibi bir probleminiz de olmayacak. Bu arada tablet, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Pad 5 Pro'daysa 12.050 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği bulunuyor. Yani önceki modele göre ciddi bir artış söz konusu.

vivo Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip olması beklenen vivo Pad 6 Pro'nun bu ay içinde tanıtılacağı belirtiliyor. Tanıtımla birlikte tabletin bütün özellikleri, fiyatı ve tasarımı açıklığa kavuşacak. Şu an Türkiye'de vivo Pad 5 serisinin satılmadığını göz önünde bulunduracak olursak Pad 6 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulmama ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir.

vivo Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Pad 5 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 2 bin 999 yuan (19 bin 171 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 6 Pro'nun da 3 bin 200 yuan (20 bin 456 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılacağı öngörülüyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. O yüzden tabletin farklı fiyatla piyasaya sürülmesi olası.

Editörün Yorumu

vivo Pad 6 Pro'nun tablet kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir model olacağını düşünüyorum. Güçlü işlemcisi sayesinde uzun bir zaman boyunca "X oyununu çalıştırır mı?" gibi sorulara cevap aramak zorunda bırakmayacak. Öte yandan dev bataryası sayesinde şarj problemi de olmayacak. Hızlı şarj sayesinde ise bekleme süresini epey düşürecek.