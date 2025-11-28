iPhone Air'e Benzeyen Android Telefon Yolda! Görüntüsü Paylaşıldı

vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli S50 Pro Mini ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda AnTuTu puanı ile gündeme gelen vivo S50 Pro Mini'nin bu kez yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Görsele göre akıllı telefon çok şık bir tasarıma sahip olacak.

vivo S50 Pro Mini'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden vivo S50 Pro Mini'ye ait bir görsel paylaşıldı. Görüntüye göre S50 Pro Mini'nin kamera modülü tasarımı, iPhone Air'e benzeyecek. Telefonda yatay olarak konumlanmış bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı

120Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop kamera + ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop kamera + ultra geniş açılı kamera Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

IP68/69 Parmak İzi Sensörü: 2. nesil 3D ekran altı parmak izi sensörü

2. nesil 3D ekran altı parmak izi sensörü Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 65W

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30 Pro Mini'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

vivo S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S50 Pro Mini'nin 2025 yılının aralık ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber Android telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanıma sahip olan vivo S30 Pro Milni, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.