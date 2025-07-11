10 Bin TL'den Ucuz Fiyat/Performans Canavarı Telefon Ortaya Çıktı!

En büyük Android telefon üreticilerinden vivo, T4 serisini yeni bir modelle daha genişletmeye hazırlanıyor. Halihazırda T4, T4x, T4 Ultra ve T4 Lite gibi seçeneklerle kullanıcıların beğenisini kazanan seri, yakında aileye katılacak T4R modeliyle daha da güçlenecek.

Yakında duyurulması beklenen cihazın neler sunacağı sızdırıldı. İşte beklenen vivo T4R 5G teknik özellikleri...

Beklenen vivo T4R 5G Özellikleri

Akıllı telefonun tanıtılmasına kısa bir süre kala neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı. Kaynağa göre cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Bellek için 8 GB / 12 GB seçenekleri sunulacakken, depolama alanı içinse yalnızca 256 GB opsiyonu bulunacak.

vivo T4R 5G, ön tarafta 6.77 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla gelecek. 120 Hz yenileme hızı sunacak bu panel, tam 5000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranın üst kısmında ise 32 MP’lik bir özçekim kamerası bulunacak.

Arka tarafta 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşacak çiftli kamera kurulumu yer alacak. Gücünü 90W hızlı şarj destekli 7300 mAh bataryadan alacak cihaz, kutudan Funtouch OS 15 arayüz yazılımıyla çıkacak.

Beklenen vivo T4R 5G özellikleri şu şekilde sıralandı:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ekran: 6.77 inç, AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit tepe parlaklık

6.77 inç, AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit tepe parlaklık Arka Kameralar: 50 MP IMX882 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

50 MP IMX882 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya Kapasitesi: 7300 mAh

7300 mAh Şarj Hızı: 90W

90W Arayüz: Funtouch OS 15

vivo T4R 5G fiyatının ise 175 - 235 dolar arasında olacağı söyleniyor. Buna göre bütçe dostu modeller arasında yerini alacak.